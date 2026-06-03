أسعار النفط ترتفع أكثر من 2.5 بالمئة عقب تجدد التوتر الأمريكي الإيراني

الرباط/ الأناضول

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.5 بالمئة، الأربعاء، لتسجل 98.4 دولارا للبرميل، عقب تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 2.8 بالمئة، لتبلغ نحو 96 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10.30 (ت.غ).

ويأتي هذا الارتفاع على خلفية تجدد التوتر الأمريكي الإيراني، الأربعاء.

وتبنى الحرس الثوري الإيراني الأربعاء، هجمات ضد ما قال إنها قواعد ومواقع عسكرية أمريكية بالكويت والبحرين، ردا على هجمات استهدفت ناقلة نفط وجزيرة قشم بمنطقة مضيق هرمز.

ولاحقا قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن القوات الأمريكية نفذت الهجمات التي استهدفت ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز وبرج اتصالات في جزيرة قشم، انطلاقا من أراضي الكويت والبحرين.

وترد إيران بمثل هذه الهجمات على حرب بدأتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط، وخلَّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما تنفذ إيران هجمات ضد ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، لكن بعضها أسفر عن قتلى وجرحى مدنيين وأضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة ودعت مرارا إلى وقفه.

ومنذ بدء سريان الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، تخوض واشنطن وطهران مفاوضات صعبة لإنهاء الحرب يخيم عليها منذ فترة تفاؤل حذر باحتمال إبرام اتفاق.