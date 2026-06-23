الذهب يتراجع 2 بالمئة ليبلغ 4126 دولارا للأونصة، والفضة 4.3 بالمئة عند 63 دولارا للأونصة

أسعار المعادن النفيسة تنخفض على وقع مخاوف رفع الفائدة الأمريكية الذهب يتراجع 2 بالمئة ليبلغ 4126 دولارا للأونصة، والفضة 4.3 بالمئة عند 63 دولارا للأونصة

الرباط / الأناضول

تراجعت أسعار المعادن النفيسة، الثلاثاء، متأثرة بارتفاع مؤشر الدولار وزيادة التوقعات بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسات النقدية خلال العام الجاري.

وأدت ضغوط قوة أداء الدولار وارتفاع التوقعات بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة أو الإبقاء عليها في مستويات مرتفعة لفترة أطول إلى ضغوط إضافية على الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب والفضة والبلاتين.

وهبط الذهب 2 بالمئة إلى 4126 دولارا للأونصة في المعاملات الفورية بحلول الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش.

أما الفضة، فسجلت انخفاضا في المعاملات الفورية بنسبة 4.3 بالمئة، لتبلغ 63 دولارا للأونصة، حتى التوقيت نفسه.

سلسلة الانخفاضات شملت أيضا البلاتين الذي سجل انخفاضا بنسبة 2.5 بالمئة، ليصل إلى 1650 دولارا للأونصة.

وتأتي الانخفاضات رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود "تقدم إيجابي" في مسار التفاوض بين واشنطن وإيران لإنهاء الحرب بينهما.

وردا على سؤال صحفي في البيت الأبيض، بشأن ما إذا كانت إيران تمتلك أوراق ضغط لمواجهة الولايات المتحدة، قال ترامب إن طهران تكبدت "خسائر جسيمة".

وبشأن مضيق هرمز، قال ترامب إنه "لا يزال مفتوحا، وسيبقى مفتوحاً".

وكانت إيران والولايات المتحدة أعلنتا في 14 يونيو/حزيران الجاري التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وسُميت المذكرة "تفاهم إسلام آباد" ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو، بعد توقيعها إلكترونيًا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.