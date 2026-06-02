أسعار المعادن النفيسة ترتفع وسط ترقب تطورات مفاوضات واشنطن وطهران أسعار الذهب ارتفعت نحو 1.1 بالمئة إلى 4547 دولارا للأونصة، والفضة بـ 2.6 بالمئة إلى 77 دولارا..

الرباط / الأناضول

سجلت أسعار المعادن النفيسة، الثلاثاء، ارتفاعا في ظل ترقب تطورات مفاوضات واشنطن وطهران، عقب توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنجاز مذكرة تفاهم بشأن مضيق هرمز الأسبوع المقبل.

وفي تعاملات الثلاثاء، ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.1 بالمئة ليحقق 4547 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 8:15 ت.غ.

أما الفضة، فسجلت ارتفاعا في المعاملات الفورية بنسبة 2.6 بالمئة، لتحقق 77 دولارا للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 2.5 بالمئة ليبلغ 1990 دولارا للأونصة.

ويأتي ارتفاع أسعار المعادن النفيسة متأثرا بتقلبات الأسواق جراء الحرب على إيران، وذلك على وقع مساعي خفض حدة التوتر بالشرق الأوسط.

ومساء الاثنين، توقع ترامب أن يتم إنجاز مذكرة تفاهم بشأن فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل.

وفي تصريح أدلى به لشبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية، قال ترامب إن "المباحثات مع إيران واجهت تعثرا طفيفا"، إلا أنه نجح في معالجة هذا الوضع.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني على تصريحات الرئيس الأمريكي.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران في 11 أبريل/ نيسان الماضي بباكستان، فرضت الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.