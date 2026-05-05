أسعار المعادن النفيسة ترتفع على وقع استمرار غلق مضيق هرمز الذهب صعد 0.4 بالمئة ليبلغ 4561 دولارا للأونصة، والفضة 1.1 بالمئة عند 74 دولارا للأونصة

الرباط / الأناضول

سجلت أسعار المعادن النفيسة ارتفاعا، الثلاثاء، على خلفية استمرار إغلاق مضيق هرمز جراء جمود المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع الذهب 0.6 بالمئة إلى 4561 دولارا للأونصة في المعاملات الفورية بحلول الساعة 11:00 تغ.

أما الفضة، فسجلت ارتفاعا في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة، لتبلغ 74 دولارا للأونصة، حتى التوقيت نفسه.

سلسلة الارتفاعات شملت أيضا البلاتين الذي سجل ارتفاعا 1.6 بالمئة، ليصل إلى 1988 دولارا للأونصة.

تأتي هذه الارتفاعات مع تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إطلاق عملية لـ"تحرير" حركة السفن العالقة في مضيق هرمز، في حين حذّرت القوات المسلحة الإيرانية من أنها ستهاجم أي قوة أجنبية إذا اقتربت من المضيق.

وردا على ذلك، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، في بيان، إن تدخل الولايات المتحدة في تنظيم الملاحة بمضيق هرمز سيُعد "خرقاً" لوقف إطلاق النار.

ومع جمود مسار المفاوضات بين الجانبين، بدأت واشنطن في 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على هرمز، فردت طهران بمنع المرور في المضيق إلا بتنسيق معها.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة وتقييد حركة الملاحة في هرمز، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد سقف زمني.