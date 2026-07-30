أدنى مستوى منذ 2005.. البطالة في تركيا تنخفض إلى 7.6 بالمئة - معدل البطالة في تركيا خلال شهر يونيو/حزيران الماضي تراجع بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق ليسجل 7.6 بالمئة

أنقرة/ الأناضول

تراجع معدل البطالة في تركيا خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، ليسجل 7.6 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ بدء احتساب بيانات البطالة الشهرية في يناير/كانون الثاني عام 2005.



وأعلن معهد الإحصاء التركي، الخميس، بيانات قوة العمل الخاصة بشهر يونيو، والتي أظهرت أن عدد العاطلين عن العمل من الفئة العمرية 15 عاماً فما فوق انخفض بمقدار 168 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى مليونين و688 ألف شخص.

وبحسب البيانات، انخفض معدل البطالة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بمقدار نقطة مئوية واحدة، فيما بلغت نسبة البطالة بين الرجال 6.5 بالمئة، وبين النساء 9.8 بالمئة.

كما سجلت بطالة الشباب، التي تشمل الفئة العمرية بين 15 و24 عاماً، تراجعاً بمقدار 1.8 نقطة مئوية خلال يونيو مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 12.8 بالمئة.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 10.4 بالمئة، في حين سجل بين الشابات 17.3 بالمئة.

كما أظهرت البيانات ارتفع عدد العاملين في تركيا خلال يونيو بمقدار 227 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 32 مليوناً و733 ألف شخص.

وارتفع معدل التوظيف المعدل وفق التأثيرات الموسمية بمقدار 0.3 نقطة مئوية خلال يونيو مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ 48.9 بالمئة.

وسجل معدل التوظيف بين الرجال 66.1 بالمئة، فيما بلغ بين النساء 32 بالمئة.