بين 21 و24 مايو الجاري بمشاركة من عدة دول

انطلاق مهرجان "الرياضات التقليدية" الثامن في إسطنبول بين 21 و24 مايو الجاري بمشاركة من عدة دول

إسطنبول / الأناضول

انطلقت في إسطنبول، الخميس، فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان "الرياضات التقليدية" الثقافي، الذي ينظمه الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، بمشاركة واسعة.

ويقام المهرجان في مطار أتاتورك بين 21 و24 مايو/ أيار الجاري، وافتتح بعرض قدمه طلاب، أعقبه عرض لفرقة المهتر التابعة لفرقة الموسيقى التركية التاريخية في إسطنبول.

وقال رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان في كلمة خلال الافتتاح، إن المهرجان سيتيح الفرصة لتجربة الثراء الثقافي طوال أيامه.

وأوضح أن الفعاليات ستتضمن العديد من الأنشطة، في مقدمتها المصارعة ورياضات الفروسية، إلى جانب فعاليات ستجمع الأطفال والعائلات مع الثقافات التقليدية.

وأضاف: "سنشهد هذا العام مجدداً ثراء ثقافتنا هنا لأربعة أيام، وبرفقة أطفالنا وكبارنا كعائلات سنستنشق عبق التقاليد وأجواءها، وسنستضيف فنانين ورياضيين وشخصيات ثقافية من شتى أنحاء العالم، وسيختبر الأطفال الذين يأتون اليوم قيمة ومعنى هذا الثراء الثقافي".

وعقب انتهاء الكلمات، قص أردوغان رفقة أطفال شريط انطلاق المهرجان.

وبحسب مراسل الأناضول، تشهد نسخة هذا العام مشاركة دول عدة منها اليابان وكازاخستان وأذربيجان وليتوانيا وروسيا وقرغيزيا وإسبانيا وإيطاليا والمغرب والجزائر وفلسطين والبوسنة والهرسك.

وضمن فعاليات المهرجان ستقام عروض تمثل ثقافات شعوب متعددة مثل الأتراك الغاغاوز والباشكير والتركمان، كما سيتمكن الزوار من مشاهدة وتجربة عدد من الرياضات والألعاب التقليدية مجانا، مثل الرماية وركوب الخيل، تحت إشراف مختصين، إضافة إلى المشاركة في ورش للحرف اليدوية والفنون التقليدية.

