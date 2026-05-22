"إيه جيت" التركية تطلق رحلات من إسطنبول إلى الإسكندرية أواخر يونيو بواقع 3 رحلات أسبوعيا

إسطنبول / الأناضول

أعلنت شركة طيران "إيه جيت (AJet)" التركية، الجمعة، أنها ستبدأ تسيير رحلات مباشرة من إسطنبول إلى مدينة الإسكندرية المصرية اعتبارا من 29 يونيو/ حزيران المقبل.

ووفقا لبيان صادر عن الشركة، ستُسيّر الرحلات من مطار صبيحة في إسطنبول إلى مطار الإسكندرية الدولي ثلاثة أيام أسبوعيا، وهي الاثنين والخميس والسبت.

وأضاف أن الشركة ستبدأ أيضا بتسيير رحلات مباشرة من أنقرة إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية اعتبارا من 1 يوليو/ تموز المقبل.

وأوضح أن الشركة طرحت تذاكر رحلات الإسكندرية بأسعار تبدأ من 79 دولارا، بينما تبدأ أسعار تذاكر خط أنقرة– سانت بطرسبرغ من 159 دولارا.

ونقل البيان عن المدير العام للشركة كرم صارب قوله إن "إيه جيت" التي تواصل توسيع شبكة رحلاتها الدولية بسرعة، سعيدة بالإعلان عن خطين دوليين جديدين.

وأضاف: "اعتبارا من 29 يونيو سنبدأ رحلات من إسطنبول إلى مدينة الإسكندرية الساحلية في مصر، ومن 1 يوليو سنطلق رحلات من أنقرة إلى العاصمة الثقافية الروسية سانت بطرسبرغ".

وأشار إلى أن الشركة تنظم حاليا رحلات مباشرة من أنقرة إلى 37 وجهة في 28 دولة، مؤكدا أن توسيع الرحلات الدولية انطلاقا من العاصمة التركية يُعد هدفا استراتيجيا لتعزيز ارتباط أنقرة بالعالم.

وذكر أن الخطوط الجديدة ستسهم في تطوير العلاقات الثقافية والتجارية، مؤكدا أن الشركة ستواصل توسيع شبكة رحلاتها الدولية وتعزيز الربط الجوي الإقليمي لتركيا من خلال أسطولها المتجدد.

