يهدف البرنامج الذي يستمر حتى السبت إلى الاحتفاء بثقافة التصميم في المدينة ومناقشتها..

إسطنبول تستضيف نسخة خاصة من فعالية "غلوبال ديزاين" البريطانية يهدف البرنامج الذي يستمر حتى السبت إلى الاحتفاء بثقافة التصميم في المدينة ومناقشتها..

إسطنبول / الأناضول

تحتضن مدينة إسطنبول نسختها الخاصة من منصة "غلوبال ديزاين فوروم" التابعة لمهرجان لندن للتصميم، وتشارك فيه وكالة الأناضول كشريك إعلامي عالمي.

ويجمع "غلوبال ديزاين فوروم إسطنبول" أصواتا دولية من خلال جلسات حوارية وأبحاث موزعة في أنحاء المدينة.

وتهدف النسخة الخاصة التي انطلقت في إسطنبول الأربعاء، إلى توسيع الرؤية العالمية المتعلقة بالتصميم والتفاعل الثقافي.

ويهدف البرنامج الذي يستمر حتى السبت إلى الاحتفاء بثقافة التصميم في المدينة ومناقشتها عبر جمع مصممين دوليين ومحليين في إسطنبول.

ويُنظم الحدث بالتعاون مع منصة الفكر "بيبول بليسز آيدياز" التي تتخذ من إسطنبول ولندن مقرا لها، وأسستها الفنانة المصممة ملك زينب بولوط، والتي تتولى أيضا الإدارة الفنية للمنتدى.

وفي حديث للأناضول، قال مؤسس مهرجان لندن للتصميم ومنتدى "غلوبال ديزاين فوروم" بن إيفانز إن وجوده في إسطنبول يمثل شرفا كبيرا له.

وأضاف: "أعتقد أن العلاقة التي يمكن أن تُبنى بين لندن وإسطنبول، وربما أماكن أخرى أيضا، ستكون ديناميكية ومثمرة للغاية لكل المشاركين".

وأوضح إيفانز أن العمل الفني المعروض في قصر طوب قابي أُعد بهدف لفت الانتباه إلى الاستخدام المستدام لمواد الخشب المحلية.

من جهتها، قالت بولوط إن المنتدى يجمع في إسطنبول مصممين وفنانين ومعماريين وباحثين وأكاديميين من أنحاء العالم كافة.

وأضافت أنهم يهدفون خلال 12 جلسة مختلفة على مدار يومين إلى فتح النقاش حول الدور الذي يمكن أن يلعبه التصميم في مواجهة الأزمات العالمية مثل الحروب والهجرة والتوازنات البيئية والحياة العامة.

ولفتت إلى أن أحد محاور البرنامج يركز على التراث الثقافي لإسطنبول.

جدير بالذكر أن "مهرجان لندن للتصميم" هو حدث سنوي بارز يُقام في سبتمبر/ أيلول من كل عام للاحتفال بلندن كعاصمة عالمية للتصميم.

أما منصة " غلوبال ديزاين فوروم" فهو برنامج قيادي فكري رائد ينبثق عن مهرجان لندن للتصميم (LDF)، ويعمل منصة دولية تجمع المصممين، المفكرين، والمبدعين لمناقشة دور التصميم في معالجة القضايا المعاصرة، ويعقد في إسطنبول من 13 إلى 16 مايو 2026.

