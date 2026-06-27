في أول هجوم من نوعه منذ توقيع "اتفاق الإطار" بين بيروت وتل أبيب قبل نحو 24 ساعة..

5 غارات إسرائيلية على جنوب لبنان غداة توقيع اتفاق الإطار في أول هجوم من نوعه منذ توقيع "اتفاق الإطار" بين بيروت وتل أبيب قبل نحو 24 ساعة..

بيروت/نعيم برجاوي / الأناضول



شنت إسرائيل 5 غارات على بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان، مساء السبت، في أول هجوم من نوعه منذ توقيع اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب قبل نحو 24 ساعة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن قرابة الساعة السادسة والنصف من عصر اليوم (15.30 تغ)، غارة على بلدة النبطية الفوقا".

وأضافت أن "مسيرات إسرائيلية نفذت أيضاً 4 غارات على حي المنزلة والساحة في النبطية الفوقا".

وفي السياق ذاته، أطلقت القوات الإسرائيلية 3 قنابل صوتية على بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، كما نفذت عمليات تمشيط نحو بلدة بيوت السياد في قضاء صور (جنوب)، وفقاً للوكالة التي لم تتحدث عن سقوط ضحايا على الفور.

وفي وقت سابق السبت، قالت وكالة الأنباء اللبنانية أن "جيش العدو الإسرائيلي توغل في اتجاه أطراف بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا (جنوب)، ترافق ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة".

وتقع هذه البلدة قرب الحدود الجنوبية الشرقية، وهي ضمن المنطقة التي تعرف باسم "الخط الأصفر"، بعدما احتلها الجيش الإسرائيلي في حربه الأخيرة وأسماها "المنطقة الأمنية"، بعمق 10 كلم داخل الأراضي اللبنانية.

وفي السياق ذاته، ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية في اتجاه محيط بلدة كفرتبنيت بقضاء بنت جبيل، وفق الوكالة.

يتبع//