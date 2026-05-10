يديعوت أحرنوت: صفارات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى شمال إسرائيل جراء إطلاق مسيرات وصواريخ من لبنان بحسب الصحيفة العبرية..

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

دوت صفارات الإنذار، الأحد، في بلدات زرعيت وشومرة وإيفن مناحم بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، للتحذير من تسلل طائرة مسيّرة وإطلاق صواريخ وقذائف من لينان، وفق صحيفة "يديعوت احرنوت".

وأوضحت الصحيفة إنه لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء اعتراض المسيرات والصواريخ.

وفي موازاة ذلك، وجّه متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، إنذار إخلاء لسكان بلدات دير الزهراني وجرجوع وسجد جنوبي لبنان، مدعيا أن “حزب الله يخرق اتفاق وقف إطلاق النار”، وداعيا السكان إلى الابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر عن هذه البلدات تمهيدا لاستهدافها.

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل تصعيد هجماتها على لبنان، في خروقات متواصلة للهدنة المستمرة منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

والأحد، أحصت الأناضول حتى الساعة 17:00 ت.غ. مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجمات إسرائيلية على بلدات وقرى جنوبي لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا موسعا على لبنان، خلّف آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، أي نحو خُمس عدد السكان، بحسب معطيات رسمية لبنانية.