خلال لقائهما في البيت الأبيض الثلاثاء، والخطة تقضي بتقليص هذه المساعدات تدريجيا وصولا إلى إلغائها خلال 10 سنوات، وفق هيئة البث الإسرائيلية

هيئة البث: نتنياهو عرض على ترامب خطة لإنهاء المساعدات العسكرية خلال لقائهما في البيت الأبيض الثلاثاء، والخطة تقضي بتقليص هذه المساعدات تدريجيا وصولا إلى إلغائها خلال 10 سنوات، وفق هيئة البث الإسرائيلية

إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول

ذكرت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية المباشرة لإسرائيل تدريجيا، خلال لقائهما في البيت الأبيض، الثلاثاء.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الاجتماع الثنائي بين ترامب ونتنياهو تناول عددا من الملفات، بينها مستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة إلى إسرائيل.

ونقلت الهيئة عن مصدر سياسي لم تسمه، أن نتنياهو طرح خطة تقوم على تقليص المساعدات تدريجيا، وصولًا إلى إلغائها بالكامل خلال 10 سنوات.

وبحسب المصدر، أوضح نتنياهو، أن برنامج التعاون الأمريكي الإسرائيلي في مجال الدفاع الصاروخي سيبقى قائما، على أن يتجه الجانبان، بدلا من المساعدات المالية المباشرة، إلى تطوير برامج دفاعية مشتركة.

وتُعد إسرائيل أكبر متلق تراكمي للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، إذ قدمت لها واشنطن، حتى مايو/ أيار 2025، نحو 174 مليار دولار من المساعدات الثنائية وتمويل برامج الدفاع الصاروخي، بالقيمة الاسمية غير المعدلة وفق التضخم، بحسب خدمة أبحاث الكونغرس.

وتأتي المساعدات العسكرية السنوية الحالية ضمن مذكرة تفاهم وقعها البلدان عام 2016، وتغطي السنوات المالية من 2019 إلى 2028، وتعهدت واشنطن بموجبها بتقديم 38 مليار دولار لإسرائيل، رهنا بموافقة الكونغرس على الاعتمادات السنوية.

وتشمل الحزمة 33 مليار دولار من منح برنامج التمويل العسكري الخارجي، بواقع 3.3 مليارات دولار سنويا، إضافة إلى 5 مليارات دولار لبرامج الدفاع الصاروخي المشتركة، بواقع 500 مليون دولار سنويا.

وتستخدم إسرائيل منح التمويل العسكري الخارجي أساسا في شراء أسلحة ومعدات وخدمات دفاعية أمريكية، فيما يشمل التعاون في الدفاع الصاروخي منظومات مثل "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" و"آرو".

ولا تمثل خطة تقليص هذه المساعدات تحولا مفاجئا في خطاب نتنياهو، إذ بدأ منذ أواخر 2025 ومطلع 2026 الحديث علنا عن رغبته في إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية المباشرة تدريجيا خلال عشر سنوات.

وفي مقابلة نشرتها مجلة "ذي إيكونوميست" الأمريكية في يناير/ كانون الثاني 2026، قال نتنياهو إنه يريد تقليص اعتماد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأمريكية خلال العقد المقبل، مؤكدا، ردا على سؤال، أن هدفه هو خفضها إلى الصفر.

وكرر نتنياهو موقفه خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" الأمريكي في مايو/ أيار من العام ذاته، قائلا إنه يريد أن تتوقف إسرائيل في نهاية المطاف عن الاعتماد على الدعم المالي العسكري الأمريكي.

وتقوم رؤيته على انتقال إسرائيل، التي يرى أنها "أصبحت أكثر قوة اقتصاديا وعسكريا"، من دولة تتلقى مساعدات مباشرة إلى شريك للولايات المتحدة في تطوير البرامج الدفاعية والصناعات العسكرية، مع الإبقاء على التعاون في مجال الدفاع الصاروخي.

ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض بشأن ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

والتقى ترامب نتنياهو، الثلاثاء، في البيت الأبيض، خلال اجتماع وصفته المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولين ليفيت، في منشور عبر منصة "إكس"، بأنه كان "إيجابيا ومثمرا".

وعُقد الاجتماع بعيدا عن وسائل الإعلام، وشارك فيه، إلى جانب ترامب ونتنياهو، نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وفق صور نشرها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتزامن اللقاء مع تجمع محتجين أمام البيت الأبيض رفضا لزيارة نتنياهو.

وسبق اللقاء تصريحات للرئيس الأمريكي انتقد فيها نتنياهو بشأن عدد من الملفات، إذ رفض اعتراضه على احتمال بيع مقاتلات "إف-35" إلى تركيا، قائلا: "لا أحد يستطيع أن يملي علي لمن نبيع وما الذي لا نبيعه، فتركيا حليف كبير لنا".

كما انتقد ترامب إعلان نتنياهو استهداف موقع داخل إيران، قائلا: "رأيت أن بيبي أعلن ذلك بشكل علني، وقلت له: لماذا لا تخبرني بذلك فقط؟ لماذا عليك أن تعلن الأمر للعالم أجمع؟!"

ووصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة، الاثنين، والتقى ترامب في اليوم التالي لبحث تطورات الحرب على إيران وملفات أخرى، وسط خلافات بين الجانبين بشأن طهران وغزة وقضايا إقليمية أخرى.