نتنياهو يمثل أمام المحكمة للرد على تهم الفساد تركز الجلسة على الملف 2000

القدس/ الأناضول

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أمام المحكمة المركزية في القدس للرد على تهم الفساد الموجهة ضده.

وأظهر مقطع فيديو نتنياهو وهو يدخل إلى قاعة المحكمة.

وقالت صحيفة "معاريف": "استؤنفت محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (الأربعاء) في المحكمة المركزية في القدس".

وأضافت: "الشخص الذي سيشهد اليوم هو الوزير زئيف إلكين الذي ذكر اسمه في لائحة الاتهام عدة مرات في سياق قضية الملف 2000 التي يتهم فيها نتنياهو بالاحتيال وخيانة الثقة".

وتابعت: "ستستمر جلسات محاكمة نتنياهو حتى 20 يوليو/ تموز الجاري، عندما يدخل النظام القضائي في عطلة، حيث سيتم إيقاف جلسات المحاكمة مؤقتا وتستأنف في بداية سبتمبر/ أيلول المقبل".



وأردفت الصحيفة: "قرر القضاة أنه بعد انتهاء العطلات في أكتوبر/ تشرين الأول ستعقد الجلسات خمس مرات في الأسبوع".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العامة في إسرائيل في 27 أكتوبر/ تشرين الأول ويخوضها نتنياهو في مسعى للبقاء كرئيس للحكومة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقدم المستشار القضائي للحكومة سابقا أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم نتنياهو في “الملف 2000” بالتفاوض مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما “الملف 4000” فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري العبري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا عام 2020، وهو ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.