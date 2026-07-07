قال خلال زيارة قاعدة حيفا إنه حدد هدفا واضحا للقوات البحرية، وهو ضمان سلامة الممرات الملاحية وحرية التجارة البحرية..

نتنياهو يلوّح بتدخل عسكري محتمل بزعم "تأمين الممرات الملاحية" قال خلال زيارة قاعدة حيفا إنه حدد هدفا واضحا للقوات البحرية، وهو ضمان سلامة الممرات الملاحية وحرية التجارة البحرية..

القدس/ الأناضول

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إلى احتمال تدخل تل أبيب عسكريا، بزعم تأمين الممرات الملاحية وضمان حرية التجارة البحرية.

وزار نتنياهو، الثلاثاء، قاعدة حيفا البحرية، برفقة قائد القوات البحرية، نائب الأدميرال إيال هاريل، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

ووفق البيان، تلقى نتنياهو خلال الزيارة إحاطة عملياتية بشأن أنشطة القوات البحرية.

وقال نتنياهو: "حددت هدفا واضحا للقوات البحرية ولإسرائيل، وهو ضمان سلامة الممرات الملاحية وحرية التجارة البحرية".

ولم يحدد نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، كيفية تحقيق إسرائيل لهذا الهدف، إلا أن تصريحاته توحي بإمكانية اللجوء إلى تدخل عسكري.

ويحمل حديثه رسالة تحذير إلى إيران وجماعة الحوثي في اليمن، على خلفية التوترات الملاحية في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.

والثلاثاء، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ثلاث ناقلات نفط لهجمات خلال 24 ساعة أثناء عبورها مضيق هرمز.

وتهدد إيران باستهداف أي سفينة لا تنسق معها قبل العبور عبر مضيق هرمز، الذي يعد ممرا استراتيجيا لإمدادات الطاقة العالمية.

وتشهد منطقة مضيق هرمز، بين الحين والآخر، توترات أمنية على خلفية الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وتواصلان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.

أما جماعة الحوثي، فأعلنت مرارا استهداف سفن تابعة لإسرائيل أو متجهة إليها في ممرات بحرية، من بينها البحر الأحمر، ردا على حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي بدأت عام 2023.

ومنذ عقود، تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.