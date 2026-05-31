نتنياهو يعيّن شموئيل بن عزرا رئيسا لمجلس الأمن القومي

القدس / سعيد عموري / الأناضول

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، تعيين شموئيل بن عزرا رئيسًا لمجلس الأمن القومي، خلفًا لتساحي هنغبي، الذي أقيل من المنصب في أكتوبر/تشرين أول 2025.

جاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الوزراء، أعلن فيه نتنياهو عن تعيين بن عزرا، وقال إنه قاد تطوير منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "حيتس 3" (السهم 3).

ويأتي التعيين خلفًا لهنغبي الذي تولى رئاسة مجلس الأمن القومي منذ يناير/كانون الثاني 2023 وحتى أكتوبر 2025، قبل أن يقرر نتنياهو إنهاء مهامه بصورة مفاجئة.

ولم يعلن مكتب رئيس الوزراء رسميًا آنذاك أسباب الإقالة، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت حينها بأنها جاءت على خلفية خلافات متزايدة بين نتنياهو وهنغبي بشأن إدارة الحرب على غزة.

وعارض هنغبي خطة احتلال غزة، كما أيد التوصل إلى صفقة مرحلية لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع، وذلك على عكس رغبة نتنياهو آنذاك.

كما دعا هنغبي إلى إجراء تحقيق شامل في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023، وقال عند مغادرته المنصب إنه كان "جزءًا من ذلك الإخفاق ويتعين استخلاص العبر منه".

وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل "أكبر فشل" مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ مما ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.

وكان هنغبي من أقرب حلفاء نتنياهو السياسيين داخل حزب الليكود الحاكم، وشغل خلال مسيرته عدة حقائب وزارية، قبل أن يتولى منصب رئيس مجلس الأمن القومي مع تشكيل حكومة نتنياهو نهاية عام 2022.

فيما يُعد بن عزرا من الشخصيات البارزة في مجالي التكنولوجيا والأمن، إذ قاد برامج تطوير عسكرية متقدمة، أبرزها مشروع "السهم 3" للدفاع الصاروخي، كما تولى مناصب رفيعة في جهاز الأمن العام "الشاباك" مرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا والأمن السيبراني، وفق إعلام عبري.