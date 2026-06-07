نتنياهو يعقد مشاورات عقب تهديد إيران بالرد على استهداف ضاحية بيروت بمشاركة وزير الدفاع ومسؤولين أمنيين، وفق ما ذكرته القناة 12 العبرية

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، مشاورات أمنية في أعقاب تهديدات إيرانية بالرد على غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت القناة "12" العبرية، أن نتنياهو سيعقد، مساء الأحد، مشاورات بمشاركة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ومسؤولين أمنيين، بعد تهديدات أطلقها المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، قال فيها إن طهران "سترد بشكل حازم ومؤلم" على الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية.

ونقلت القناة عن رضائي، قوله، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "الليلة، انظروا إلى سماء الأراضي المحتلة".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال إنها استهدفت "بنية تحتية ومقرات تابعة لحزب الله"، وذلك للمرة الأولى منذ بدء وقف إطلاق النار مع لبنان.

وذكرت القناة العبرية، أن تقارير لبنانية أفادت بأن الغارة نُفذت عبر ثلاثة صواريخ استهدفت شقتين سكنيتين في الضاحية، فيما قالت إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم.

يتبع///