نتنياهو عن اتفاق لبنان: سنبقى بالحزام الأمني حتى نزع سلاح حزب الله

إسطنبول / الأناضول



رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:

- الاتفاق يسمح ببدء انتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة بناء على توصية الجيش الإسرائيلي على أن يبدأ التنفيذ في منطقتين تجريبيتين

- إحدى المنطقتين اللتين سينسحب منهما الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان تقع خارج "المنطقة الأمنية الأصلية" بينما يقع جزء صغير من الثانية ضمن "المنطقة الأمنية الموسعة"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، أن جيشه سيبقى في ما وصفه بـ"الحزام الأمني" جنوبي لبنان إلى حين نزع سلاح "حزب الله"، رغم التوصل إلى اتفاق إطار مع بيروت برعاية أمريكية.

وقال نتنياهو، في كلمة مسجلة، إن إسرائيل "لن تنسحب من الحزام الأمني ما دام حزب الله لم يُنزع سلاحه، وما دام هناك تهديد لإسرائيل"، على حد تعبيره.

وأضاف أن الاتفاق يسمح ببدء انتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة بناء على توصية الجيش الإسرائيلي، على أن يبدأ التنفيذ في منطقتين تجريبيتين.

وأوضح أن إحدى المنطقتين اللتين سينسحب منهما الجيش الإسرائيلي تقع خارج ما سماها "المنطقة الأمنية الأصلية"، بينما يقع جزء صغير من المنطقة الثانية ضمن ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية الموسعة".

ومساء الجمعة، شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن مراسم توقيع اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات بين البلدين.

وبحسب مصدر لبناني رسمي رفيع تحدث للأناضول، يتضمن الاتفاق انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان.

يتبع///