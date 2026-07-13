- حكومة نتنياهو الحالية تتجه لأن تصبح الأولى منذ 1974 التي تكمل ولايتها - أقصر حكومة استمرت نحو 3 أشهر وكانت برئاسة غولدا مائير - نتنياهو الأطول خدمة رئيسا للوزراء يليه دافيد بن غوريون - الانتخابات المقبلة ستكون الأولى منذ 1988 التي تُجرى في موعدها

من بن غوريون إلى نتنياهو.. 37 حكومة إسرائيلية في 78 عاما (إطار) - حكومة نتنياهو الحالية تتجه لأن تصبح الأولى منذ 1974 التي تكمل ولايتها - أقصر حكومة استمرت نحو 3 أشهر وكانت برئاسة غولدا مائير - نتنياهو الأطول خدمة رئيسا للوزراء يليه دافيد بن غوريون - الانتخابات المقبلة ستكون الأولى منذ 1988 التي تُجرى في موعدها

القدس / الأناضول

تعاقبت على حكم إسرائيل 37 حكومة منذ إعلان قيامها عام 1948، بمعدل حكومة كل عامين، رغم أن القانون يحدد الولاية الحكومية بأربعة أعوام.

وكانت الحكومة السادسة عشرة برئاسة غولدا مائير هي الأقصر عمرا، إذ استمرت نحو 3 أشهر، من 10 مارس/ آذار 1974 حتى 3 يونيو/ حزيران 1974.

أما حكومتها الخامسة عشرة، فأتمت ولايتها كاملة من 15 ديسمبر/ كانون الأول 1969 حتى 10 مارس 1974.

ومنذ ذلك الحين، تتجه الحكومة السابعة والثلاثون الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، لأن تصبح الأولى التي تكمل ولايتها، رغم أن مراقبين كثيرين توقعوا عند تشكيلها انهيارها سريعا.

ويعد دافيد بن غوريون أكثر من ترأس حكومات في إسرائيل، بواقع 9 حكومات، لكن مَن أمضى المدة الأطول في رئاسة الوزراء هو نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة.

وترأس نتنياهو حكومات لأكثر من 18 عاما، متفوقا على بن غوريون الذي تولى المنصب لأكثر من 13 عاما.

وأعلن نتنياهو عزمه خوض الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل على رأس حزب "الليكود" اليميني، طامحا إلى تشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب هيئة البث الرسمية، الأحد، ستجرى انتخابات الكنيست (البرلمان) السادسة والعشرين في موعدها المحدد في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ولن يُقدَّم موعدها.

وستكون الانتخابات المقبلة الأولى منذ عام 1988 التي تُجرى في موعدها، بعد إتمام الكنيست الحالي ولاية كاملة مدتها 4 أعوام.

والكنيست الحالي هو الـ25 منذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني.

ولاحقا، احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي الإطار التالي تعرض الأناضول للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ نكبة فلسطين عام 1948:

مجلس الدولة المؤقت:

من 14 مايو/ أيار 1948 حتى 10 مارس/ آذار 1949، برئاسة دافيد بن غوريون.

الحكومة الأولى:

من 10 مارس/ آذار 1949 حتى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1950، برئاسة بن غوريون.

الحكومة الثانية:

من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1950 حتى 8 أكتوبر/ تشرين الأول 1951، برئاسة بن غوريون.

الحكومة الثالثة:

من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 1951 حتى 24 ديسمبر/ كانون الأول 1952، برئاسة بن غوريون.

الحكومة الرابعة:

من 24 ديسمبر/ كانون الأول 1952 حتى 26 يناير/ كانون الثاني 1954، برئاسة بن غوريون.

الحكومة الخامسة:

من 26 يناير/ كانون الثاني 1954 حتى 29 يونيو/ حزيران 1955، برئاسة موشيه شاريت.

الحكومة السادسة:

من 29 يونيو/ حزيران 1955 حتى 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 1955، برئاسة شاريت.

الحكومة السابعة:

من 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 1955 حتى 7 يناير/ كانون الثاني 1958، برئاسة بن غوريون.

الحكومة الثامنة:

من 7 يناير/ كانون الثاني 1958 حتى 17 ديسمبر/ كانون الأول 1959، برئاسة بن غوريون.

الحكومة التاسعة:

من 17 ديسمبر/ كانون الأول 1959 حتى 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1961، برئاسة بن غوريون.

الحكومة العاشرة:

من 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1961 حتى 26 يونيو/ حزيران 1963، برئاسة بن غوريون.

الحكومة الحادية عشرة:

من 26 يونيو/ حزيران 1963 حتى 22 ديسمبر/ كانون الأول 1964، برئاسة ليفي أشكول.

الحكومة الثانية عشرة:

من 22 ديسمبر/ كانون الأول 1964 حتى 12 يناير/ كانون الثاني 1966، برئاسة أشكول.

الحكومة الثالثة عشرة:

من 12 يناير/ كانون الثاني 1966 حتى 17 مارس/ آذار 1969، برئاسة أشكول.

الحكومة الرابعة عشرة:

من 17 مارس/ آذار 1969 حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول 1969، برئاسة غولدا مائير.

الحكومة الخامسة عشرة:

من 15 ديسمبر/ كانون الأول 1969 حتى 10 مارس/ آذار 1974، برئاسة مائير.

الحكومة السادسة عشرة:

من 10 مارس/ آذار 1974 حتى 3 يونيو/ حزيران 1974، برئاسة مائير.

الحكومة السابعة عشرة:

من 3 يونيو/ حزيران 1974 حتى 20 يونيو/ حزيران 1977، برئاسة إسحاق رابين.

الحكومة الثامنة عشرة:

من 20 يونيو/ حزيران 1977 حتى 5 أغسطس/ آب 1981، برئاسة مناحيم بيغن.

الحكومة التاسعة عشرة:

من 5 أغسطس/ آب 1981 حتى 10 أكتوبر/ تشرين الأول 1983، برئاسة بيغن.

الحكومة العشرون:

من 10 أكتوبر/ تشرين الأول 1983 حتى 13 سبتمبر/ أيلول 1984، برئاسة إسحاق شامير.

الحكومة الحادية والعشرون:

من 13 سبتمبر/ أيلول 1984 حتى 20 أكتوبر/ تشرين الأول 1986، برئاسة شمعون بيريز.

الحكومة الثانية والعشرون:

من 20 أكتوبر/ تشرين الأول 1986 حتى 22 ديسمبر/ كانون الأول 1988، برئاسة شامير.

الحكومة الثالثة والعشرون:

من 22 ديسمبر/ كانون الأول 1988 حتى 11 يونيو/ حزيران 1990، برئاسة شامير.

الحكومة الرابعة والعشرون:

من 11 يونيو/ حزيران 1990 حتى 13 يوليو/ تموز 1992، برئاسة شامير.

الحكومة الخامسة والعشرون:

من 13 يوليو/ تموز 1992 حتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، برئاسة رابين.

الحكومة السادسة والعشرون:

من 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995 حتى 18 يونيو/ حزيران 1996، برئاسة بيريز.

الحكومة السابعة والعشرون:

من 18 يونيو/ حزيران 1996 حتى 6 يوليو/ تموز 1999، برئاسة بنيامين نتنياهو.

الحكومة الثامنة والعشرون:

من 6 يوليو/ تموز 1999 حتى 7 مارس/ آذار 2001، برئاسة إيهود باراك.

الحكومة التاسعة والعشرون:

من 7 مارس/ آذار 2001 حتى 27 فبراير/ شباط 2003، برئاسة أريئيل شارون.

الحكومة الثلاثون:

من 27 فبراير/ شباط 2003 حتى 4 مايو/ أيار 2006، برئاسة شارون، ثم إيهود أولمرت بالإنابة.

الحكومة الحادية والثلاثون:

من 4 مايو/ أيار 2006 حتى 31 مارس/ آذار 2009، برئاسة أولمرت.

الحكومة الثانية والثلاثون:

من 31 مارس/ آذار 2009 حتى 18 مارس/ آذار 2013، برئاسة نتنياهو.

الحكومة الثالثة والثلاثون:

من 18 مارس/ آذار 2013 حتى 14 مايو/ أيار 2015، برئاسة نتنياهو.

الحكومة الرابعة والثلاثون:

من 14 مايو/ أيار 2015 حتى 17 مايو/ أيار 2020، برئاسة نتنياهو.

الحكومة الخامسة والثلاثون:

من 17 مايو/ أيار 2020 حتى 13 يونيو/ حزيران 2021، برئاسة نتنياهو.

الحكومة السادسة والثلاثون:

من 13 يونيو/ حزيران 2021 حتى 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022، برئاسة نفتالي بينيت، ثم يائير لابيد.

الحكومة السابعة والثلاثون: