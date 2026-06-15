يأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل الماضي..

مقتل رجل وزوجته بغارة إسرائيلية على منزل في بلدة جنوبي لبنان يأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل الماضي..

بيروت/الأناضول

قتل رجل وزوجته، مساء الأحد، جراء غارة إسرائيلية على منزل في بلدة الغسانية جنوبي لبنان.



وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "الطيران الحربي المعادي شن غارة على بلدة الغسانية مستهدفا منزلا مما ادى الى استشهاد صاحب المنزل وزوجته".

وفي وقت سابق الأحد، قُتل ثلاثة أشخاص بينهم سيدتان، وأصيب 16 آخرون، الأحد، جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

يأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان؛ ما خلف 3 آلاف و783 قتيلا و11 ألفا و699 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.