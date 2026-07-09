بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بينما الجيش في حالة تأهب

مسؤول أمني إسرائيلي: المواجهة الأمريكية الإيرانية لن تمتد إلينا بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بينما الجيش في حالة تأهب

القدس / الأناضول

قدّر مسؤول أمني إسرائيلي، الخميس، أن التصعيد الراهن بين واشنطن وطهران لن يؤدي إلى شن هجمات على تل أبيب.

وتشن الولايات المتحدة هجمات على إيران، بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.

ولليوم الثاني تواليا، ردت طهران الخميس بمهاجمة ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، وسط غموض بشأن مصير المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخميس، عن مسؤول أمني إسرائيلي لم تسمه إن "تل أبيب ترى أن المواجهة التي شملت ضربات إيرانية انتقامية في دول خليجية، من غير المرجح أن تمتد إلى إسرائيل".

وتعرضت إسرائيل لقصف إيراني مكثف، ردا على شن تل أبيب وواشنطن حربا على طهران في 28 فبراير/ شباط.

وقالت الصحيفة إن "الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب واستعداد للدفاع والهجوم، بما في ذلك مواصلة بناء قاعدة أهداف إيرانية وتحضير أنظمة الدفاع الجوي".

ومساء الأربعاء، أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية بأن "إسرائيل رفعت مستوى التأهب الأمني في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران".

و"بحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن المواجهة الحالية بين واشنطن وطهران لا يُتوقع أن تتطور إلى حرب شاملة في الوقت الراهن"، وفق الهيئة.

وتتمسك إيران بضرورة التنسيق معها قبل عبور أي سفينة مضيق هرمز، وترفض المرور من أي مسار في المضيق غير الذي حددته.

وفي 18 يونيو/ حزيران وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وباشرتا مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.