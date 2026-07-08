رام إيمانويل مساعد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قال إن إسرائيل أصبحت أكثر عزلة من أي وقت مضى..

مسؤول أمريكي سابق: حكومة نتنياهو قادت إسرائيل إلى طريق مسدود رام إيمانويل مساعد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قال إن إسرائيل أصبحت أكثر عزلة من أي وقت مضى..

القدس/ الأناضول

قال رام إيمانويل، مساعد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته قادا إسرائيل إلى "طريق مسدود"، معتبرا أنها أصبحت أكثر عزلة من أي وقت مضى.

جاء ذلك في خطاب ألقاه إيمانويل بجامعة تل أبيب، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ويطمح إيمانويل إلى الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

ويزور إسرائيل حاليا، حيث التقى، الثلاثاء، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وقال إيمانويل: "قاد نتنياهو وحكومته إسرائيل إلى طريق مسدود، فهم يعتقدون أن أفضل ما يمكن للولايات المتحدة فعله هو الوقوف إلى جانبهم دون مقابل أو عواقب".

وأضاف: "كان هذا خطأنا في الولايات المتحدة، ولم يخدمكم".

وتابع: "فشلت إسرائيل في تحويل إنجازاتها العسكرية إلى مكاسب استراتيجية، إذ لا تملك خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة ولبنان".

وأردف: "مات (الأمين العام السابق لحزب الله حسن) نصر الله، و(رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى) السنوار، و(المرشد الإيراني علي) خامنئي، كما أردتم، لكن إسرائيل أصبحت أكثر عزلة من أي وقت مضى"، على حد قوله.

وتأتي تصريحات إيمانويل في وقت تتفاقم فيه الأزمة الداخلية في إسرائيل، مع تصاعد المواجهة بين حكومة نتنياهو والمحكمة العليا، قبيل انتخابات عامة توصف بأنها حاسمة لمستقبله السياسي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسط تساؤلات بشأن إمكان إجرائها في موعدها، ومدى احترام نتائجها.

وعاد مصطلحا "الأزمة الدستورية" و"الحرب الأهلية" إلى التداول في إسرائيل، على خلفية دعوات أطلقها مسؤولون حكوميون إلى عدم الامتثال لقرارات المحكمة العليا.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية مطلع الأسبوع عدم امتثالها لقرار المحكمة بشأن مجلس "السلطة الثانية للبث"، قبل أن يدعو وزير العدل ياريف ليفين، الأربعاء، إلى تجاهل حكم آخر يتعلق بإعادة انتخاب مراقب الدولة.

وتعد المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، ومن شأن رفض تنفيذ قراراتها إدخال البلاد في أزمة دستورية.