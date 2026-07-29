لابيد يدعو الديمقراطيين في الشيوخ الأمريكي لعدم التخلي عن إسرائيل في ظل تنامي التوتر بين تل أبيب وجناح داخل الحزب الديمقراطي بشأن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة..

إسطنبول / خالد يوسف / الأناضول

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بأن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعا أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي إلى مواصلة دعم إسرائيل وعدم التخلي عنها، في ظل تنامي التوتر بين تل أبيب وجناح داخل الحزب الديمقراطي بشأن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن لابيد، الذي يزور واشنطن للمشاركة في جنازة السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام، عقد لقاء مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، تقدمتهم السيناتورة جاكي روزن.

وأضافت أن لابيد حث أعضاء المجلس على "عدم التخلي عن إسرائيل" ومواصلة إظهار التضامن معها "في مواجهة التحديات الراهنة"، مؤكدا أهمية الحفاظ على الشراكة والتنسيق مع الحزب الديمقراطي.

وبحسب الصحيفة، شارك في اللقاء كل من جاكي روزن، وتيم كين، ومايكل بينيت، وريتشارد بلومنتال، وكوري بوكر، وبرايان شاتس، وأليكس باديّا، وجون هيكنلوبر، وكاثرين كورتيز ماستو، فيما أضافت تقارير أخرى أن السيناتورة ماغي حسن كانت أيضا ضمن المشاركين.

من جهته، أكد مكتب لابيد رسميا عقد الاجتماع، فيما ذكر لابيد، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنه استغل زيارته لواشنطن للقاء عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين سبق أن أيد بعضهم فرض قيود على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلا إنه عرض عليهم "الوقائع على الأرض" في محاولة لإقناعهم بإعادة النظر في مواقفهم.

وتأتي تحركات لابيد في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسرائيل وقطاع من الحزب الديمقراطي توترا متزايدا على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة، وسط تصاعد الانتقادات داخل الحزب لسياسات الحكومة الإسرائيلية، ومحاولات من المعارضة الإسرائيلية للحفاظ على الدعم التقليدي الذي تحظى به تل أبيب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ويشارك لابيد في واشنطن في مراسم تشييع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي توفي في 11 يوليو/تموز الجاري عن عمر ناهز 71 عاما إثر وعكة صحية مفاجئة.

ويعد غراهام أحد أبرز حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكونغرس، واشتهر بمواقفه الداعمة لإسرائيل، كما دعا في مايو/أيار 2024 إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد طلب المدعي العام كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت.

