بيان لوزير الدفاع الإسرائيلي تعليقا على جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي الذي قُتل بغارة أمريكية إسرائيلية في فبراير

كاتس يهدد بـ"تصفية أي زعيم إيراني يحاول الترويج لتدمير إسرائيل" بيان لوزير الدفاع الإسرائيلي تعليقا على جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي الذي قُتل بغارة أمريكية إسرائيلية في فبراير

القدس / الأناضول

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، بتصفية أي زعيم إيراني "يحاول مجددًا الترويج لخطط تدمير إسرائيل"، وذلك رغم الاتفاق الأمريكي-الإيراني الأخير.

جاء ذلك في بيان صادر عن كاتس تعليقا على جنازة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي قُتل في غارة أمريكية-إسرائيلية في 28 فبراير/شباط الماضي.

وقال كاتس: "لقد قضت إسرائيل على آية الله خامنئي، الذي تُقام جنازته حاليًا، لأنه هو من وضع وقاد خطة تدمير إسرائيل في إيران والمنطقة. لقد دُمّر المُدمِّر".

وفي 3 يوليو/تموز الجاري انطلقت مراسم تشييع جثمان خامنئي، فيما تعتزم السلطات الإيرانية دفنه في 9 تموز في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد.

وأضاف كاتس: "أي زعيم إيراني يحاول الترويج مجددًا لخطط تدمير إسرائيل سيتم تصفيته".

وفي سياق متصل، لوح كاتس بإمكانية تحرك تل أبيب منفردة ضد إيران إذا استدعت الحاجة، قائلا إن إسرائيل "مستعدة للتحرك مجددًا، بمفردها، في أي وقت وبوجه أي تهديد".

وادعى أن الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران "أزال التهديد المباشر بالتدمير عن إسرائيل، وألحق ضررًا بالغا بقدرات إيران الاستراتيجية".

وتأتي تهديدات كاتس ضد إيران رغم التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وسط خلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن هذا الملف.

وفي 18 يونيو/حزيران المنصرم، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم نصت على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.