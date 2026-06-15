وزير الدفاع قال إن الجيش الإسرائيلي سيظل في المناطق التي يحتلها في لبنان وسوريا وقطاع غزة "دون قيود زمنية"

كاتس يتحدث عن رفض إسرائيل سحب جيشها من لبنان "رغم الضغوط" وزير الدفاع قال إن الجيش الإسرائيلي سيظل في المناطق التي يحتلها في لبنان وسوريا وقطاع غزة "دون قيود زمنية"

خالد يوسف / الأناضول

جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، رفض تل أبيب سحب جيشها من لبنان "رغم كل الضغوط الحالية والمستقبلية".

وأضاف كاتس في بيان أنه "يتبنى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسة واضحة تنص على أن الجيش سيظل في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، دون قيود زمنية".

وأشار إلى أن نتنياهو هاتف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكد له أن "الجيش الإسرائيلي لن يتراجع من لبنان".

ولفت وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أنه تناول هذا الأمر مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث.

وادعى كاتس أن وجود الجيش الإسرائيلي في "المناطق الأمنية" هدفه "حماية" الحدود والمستوطنات الإسرائيلية أمام "العناصر الجهادية".

وهدد بأنه "ستكون المنطقة خالية من السكان المحليين وجميع بنى الإرهاب، تحت الأرض وفوقها" وفق تعبيره.

والأحد، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وأضاف شريف الذي تتولى بلاده دور الوساطة أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في سويسرا يوم 19 يونيو/حزيران الجاري.

كما أعلن ترامب اكتمال التوصل إلى الاتفاق مع إيران، وأن مضيق هرمز مفتوح وأنه أمر برفع الحصار البحري عن إيران.

ونقل التلفزيون الإيراني عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي قوله إن "نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائيا والجمعة سيتم التوقيع عليه في جنيف".

وكانت القناة "12" الإسرائيلية أفادت قبيل تلك التطورات بنحو ساعة بأن نتنياهو أجرى اتصالا مع ترامب، في ظل التقدم الحاصل في المحادثات الجارية بشأن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع، لم تسمه، أن ترامب أطلع نتنياهو خلال الاتصال على التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن التوقيع عليه قد يتم خلال الساعات القليلة المقبلة، وربما في وقت لاحق من الليلة، دون تفاصيل أكثر.

وحول إيران، قال كاتس إنه "إذا هاجمت إيران إسرائيل بسبب أحداث لبنان فسنهاجمها بكل قوة، ونحن ملزمون بأمن مواطنينا وأمن إسرائيل".

والأحد، شن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت شقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بداعي مهاجمة "أهداف لحزب الله".

وأسفرت الغارة عن مقتل 3 أشخاص بينهم سيدتان وإصابة 16 آخرين بينهم 4 سيدات، فيما توعدت إيران، بـ"رد وشيك" على الهجوم الإسرائيلي الضاحية الجنوبية ببيروت.

وأضاف كاتس: " لن نتنازل عن مصالح إسرائيل الأمنية العليا وحماية مواطنينا، ولن ننسحب من المناطق الأمنية".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات من الحدود.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

