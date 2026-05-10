قناة إسرائيلية: موقوفون بينهم جنديان بتهمة سرقة أسلحة من قواعد الجيش

خالد يوسف /الأناضول

أفادت قناة عبرية، مساء السبت، بإلقاء القبض على عدد من الأشخاص، بينهم جنديان، بتهمة سرقة أسلحة من قواعد تابعة للجيش الإسرائيلي.

وذكرت القناة العبرية "i24NEWS" أن الموقوفين جرى اعتقالهم على خلفية ما لا يقل عن أربع حوادث مختلفة وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت القناة إنه تم توقيف عدد من المتورطين في عمليات السرقة، دون أن تحدد عددهم، مشيرة إلى أن بينهم جنديين.

وأوضحت أن الأسلحة المسروقة نُقلت من القواعد العسكرية الإسرائيلية إلى جهات داخلية، دون تحديد هويتها.

وخلال السنوات الماضية، كشف الجيش الإسرائيلي عن العديد من حوادث سرقة الأسلحة والذخيرة التي نفذها جنود من داخل القواعد العسكرية.

وفي أبريل/ نيسان من العام الماضي، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبة في التصدي لظاهرة سرقة الأسلحة من قواعده في عدة مناطق، بينها القواعد المحاذية لقطاع غزة، ووصولها إلى ما وصفته بـ"جهات إجرامية".

وبحسب مصادر، فإن الأسلحة والذخيرة المسروقة تصل إلى أيدي "مجرمين"، ما يضطر الشرطة الإسرائيلية إلى تنفيذ عمليات تفتيش ومصادرة متواصلة لمستودعات أسلحة، وفق إعلام عبري.