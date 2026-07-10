إضافة إلى اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة بزعم المشاركة في نشاطات مختلفة، وفق بيان للجيش..

في أسبوع.. إسرائيل تعلن شن 20 غارة بلبنان وقتل 10 بغزة رغم وقف النار إضافة إلى اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة بزعم المشاركة في نشاطات مختلفة، وفق بيان للجيش..

القدس / الأناضول



أعلنت إسرائيل، الجمعة، تنفيذ أكثر من 20 غارة على جنوبي لبنان وقتل 10 فلسطينيين في قطاع غزة خلال أسبوع، رغم سريان "اتفاق الإطار" مع لبنان واتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

جاء ذلك في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي بشأن أنشطته التي نفذها خلال أسبوع في المناطق المختلفة.

وفي لبنان، قال الجيش إنه نفذ "أكثر من 20 غارة جوية في أعقاب خروقات اتفاق وقف إطلاق النار من قبل منظمة حزب الله، وتم القضاء على عدد من المسلحين الذين شكّلوا تهديدا على القوات"، وفق مزاعمه.

ولم يشر الجيش الإسرائيلي إلى طبيعة الهجمات التي يزعم أن "حزب الله" نفذها، فيما لم يصدر عن الحزب اللبناني أي بيانات بشأن تنفيذه عمليات عسكرية.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت بيروت وتل أبيب في واشنطن، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" ينص على انسحاب إسرائيلي متسلسل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، على أن يبدأ بمنطقتين تجريبيتين.

ويأتي ذلك في ظل تواصل الخروقات الإسرائيلية، إذ أسفر العدوان الذي تشنه إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2026، عن مقتل 4 آلاف و321 شخصا وإصابة 12 ألفا و203 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

ووفق موقع متخصص في رصد الهجمات الإسرائيلية على لبنان، سُجل منذ 2 مارس حتى أواخر يونيو الماضي، نحو 3 آلاف ضربة إسرائيلية في لبنان.

وفي غزة، أعلن الجيش أنه قتل خلال أسبوع 10 فلسطينيين، بزعم "مشاركتهم في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023"، وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2023.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت في بيانين منفصلين الأربعاء والخميس مقتل 16 شخصا في يومين فقط بسبب الغارات الإسرائيلية على القطاع.



وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطَنات، ما أسفر عن مقتل وأسْر عشرات الإسرائيليين، وذلك "ردا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم والمسجد الأقصى".

وعلى إثرها، بدأت إسرائيل إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن غارات وفرض قيود على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وحسب بيانات رسمية، قُتل منذ بدء وقف إطلاق النار نحو 1092 فلسطينيا، وأصيب 3507 آخرون، معظمهم نساء وأطفال.

وفي السياق ذاته، أشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية، خلال الفترة ذاتها، بزعم المشاركة في نشاطات بينها رشق الحجارة أو الزجاجات الحارقة أو العضوية في حركة "حماس".

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما يشمل القتل والاعتقال والهدم والتهجير.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن مقتل 1179 فلسطينيا وإصابة 12666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا.