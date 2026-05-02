فيديو يوثق بصق مستوطن إسرائيلي على كنيسة أرمنية في القدس

القدس / سعيد عموري / الأناضول

نشرت محافظة القدس الفلسطينية، السبت، مقطعا يظهر مستوطنا إسرائيليا وهو يبصق أمام مدخل إحدى الكنائس الأرمنية داخل البلدة القديمة في المدينة.

ووفق المقطع الذي نشرته المحافظة عبر فيسبوك، يظهر المستوطن وهو يبصق على كاتدرائية القديس يعقوب، في الحي الأرمني بالقدس.

ولم يكتف المستوطن بالبصق، بل ظهر في المقطع وهو يقوم بحركات نابية أمام كاميرا المراقبة التي وثقت فعلته.

ووصفت المحافظة هذه الكنيسة بأنها "إحدى أقدس الكنائس التابعة للطائفة الأرمنية".

ويأتي توثيق هذه الإساءة بينما ادعى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بتصريح في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أن البصق على المسيحيين "عادة يهودية قديمة، ولا يمكن اعتبارها جريمة جنائية تستوجب الاعتقال".

واعتبرت الكنائس والمؤسسات الحقوقية تصريحات بن غفير حينها "ضوءا أخضر" للمتطرفين الإسرائيليين لمواصلة اعتداءاتهم.​​​​​​​



وتشهد مدينة القدس المحتلة تصاعداً في ظاهرة "البصق" التي ينتهجها مستوطنون متطرفون تجاه رجال الدين المسيحيين والكنائس، وهي ممارسة تستند إلى فتاوى وتفسيرات توراتية متطرفة تزدري الأديان الأخرى.

وإلى جانب البصق، تصاعدت أيضا اعتداءات المستوطنين ضد رجال دين مسيحيين، حيث أعلنت الشرطة في بيان الأربعاء، القبض على إسرائيلي (36 عاما) بشبهة الاعتداء على راهبة فرنسية في القدس الشرقية على خلفية عنصرية.

وادعت الشرطة الإسرائيلية أنها "تنظر بخطورة إلى كل مظاهر العنف، وبشكل خاص الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية الموجهة ضد رجال ونساء الدين".

يأتي ذلك، بينما أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، منذ أكتوبر 2023، عن مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.