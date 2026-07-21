غزة.. إسرائيل تقتل 8 فلسطينيين بينهم عائلة من 6 أفراد

غزة/ رمزي محمود، حسني نديم/ الأناضول

قتل الجيش الإسرائيلي، منذ فجر الثلاثاء 8 فلسطينيين في قطاع غزة، بينهم عائلة مكونة من 6 أفراد، في غارتين استهدفتا منزلا وسيارة.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أولي، إن طواقمها انتشلت جثامين 5 فلسطينيين (أم وأطفالها الأربعة) جراء قصف شقة سكنية في منطقة السامر بمدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي في "مستشفى الشفاء" للأناضول، بوصول جثامين السيدة سلسبيل محمد المصري (34 عاما) وأطفالها: نعيم فراس المصري (13 عاما)، وشقيقاته فريال (11 عاما)، وسلمى (9 أعوام)، وأميرة (6 أعوام).

ولفت المصدر إلى أن "جثامين الشهداء وصلت إلى المستشفى متفحمة".

وفي وقت لاحق، قال المصدر الطبي، للأناضول، إن عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف الشقة ارتفع إلى 6، إثر مقتل الوالد فراس أحمد المصري.

وأشار المصدر إلى أن العائلة بذلك تكون قد مُسحت بالكامل من السجل المدني الفلسطيني.

بدورها، قالت مديرية الدفاع المدني إن طواقمها أخمدت حريقا كبيرا في منزل المصري جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفته.

وفي حدث منفصل فجر الثلاثاء، قصفت المدفعية الإسرائيلية جنوب شرقي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وسط إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية المتمركزة في محيط المنطقة.

وفي وسط القطاع، قالت مصادر طبية إن فلسطينيين قتلا إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية شمال شرقي مخيم النصيرات.

وفي وقت سابق، توغلت آليات إسرائيلية في منطقة "أبو غرابة" شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، للأناضول، بأن عددا من الدبابات، ترافقها جرافة عسكرية، توغلت لمسافة تقارب 100 متر، وسط إطلاق نار كثيف، ونفذت أعمال تجريف للأراضي قبل أن تنسحب بعد عدة ساعات.

وذكرت المصادر أن المنطقة المذكورة شهدت، قبل أيام، توسيعا لمناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي، حيث أُزيحت المكعبات الإسمنتية التي ترمز إلى ما يعرف بـ"الخط الأصفر" نحو الغرب.

والخط الأصفر هو خط حدودي افتراضي حددته تفاهمات وقف إطلاق النار المبرمة في أكتوبر 2025، ويُشار إليه بمكعبات إسمنتية صفراء، ويفصل بين المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي وتلك التي لا يزال يحتلها في القطاع.

ومنذ توقيع الاتفاق، عمد الجيش الإسرائيلي إلى توسيع نطاق سيطرته في غزة، إذ ارتفعت نسبة الأراضي التي يسيطر عليها من 53 بالمئة إلى 70 بالمئة، وفق تصريحات مسؤولين إسرائيليين.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ سريانه حتى صباح الثلاثاء، عن مقتل 1168 فلسطينيا وإصابة 3798 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.