عضو الكنيست ديفيد بيتان أشار في التماسه إلى مساعي نتنياهو لتعزيز سيطرته على قائمة الحزب عبر "لجنة تعيين" لمرشحيه..

عضو كنيست عن الليكود يلجأ إلى محكمة الحزب لمنع إلغاء انتخابات داخلية عضو الكنيست ديفيد بيتان أشار في التماسه إلى مساعي نتنياهو لتعزيز سيطرته على قائمة الحزب عبر "لجنة تعيين" لمرشحيه..

خالد يوسف/ الأناضول



قدم عضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عن حزب "الليكود"، ديفيد بيتان، التماسا عاجلا إلى المحكمة الداخلية للحزب الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو، لمنع استبدال الانتخابات التمهيدية للحزب "البرايمرز" بلجنة تعيين.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، الأحد، أن بيتان طالب باستمرار الخطة المتفق عليها والتي تقضي بإجراء انتخابات تمهيدية لحزب الليكود.

ونقلت الصحيفة عن "بيتان" أن إلغاء الانتخابات تعد خطوة خطيرة تمس بحق عشرات آلاف الأعضاء في اختيار ممثليهم، في مواجهة مساعي نتنياهو لتعزيز سيطرته على قائمة الحزب"، على حد تعبيره.

وأوضحت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الحزب يعتزم استبدال الانتخابات بلجنة تعيين أو لجنة تنظيمية تتولى تشكيل قائمة "الليكود" المقبلة للكنيست.

وأضاف بيتان أن "هذا الإجراء تجاوز للدستور ومحاولة لتغيير قواعد اللعبة في خضم المنافسة الداخلية، قبل شهر واحد فقط من الانتخابات التمهيدية (البرايمرز)".

وأشارت الصحيفة في معرض حديثها عن الانتخابات البرلمانية، إلى أن التماس ديفيد بيتان يضيف جبهة جديدة للصراع الداخلي في حزب "الليكود" الحاكم حول آلية اختيار قائمة الكنيست.

ولفتت إلى أن المقربين من نتنياهو يروجون لفكرة تشكيل لجنة تنسيق أو لجنة متابعة، بينما يطالب بيتان محكمة "الحزب" بالحكم بعدم جواز تغيير آلية الاختيار في اللحظة الأخيرة، وأن يبقى قرار اختيار قائمة الليكود للكنيست بيد الأعضاء أنفسهم.

وكان الكنيست (البرلمان) قد صوّت، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه مطلع الشهر الجاري.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.

وأوضح موقع "والا" أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات العامة بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.

وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.

ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.