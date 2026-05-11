إثر حديث عن تسلل طائرات مسيرة من لبنان، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"

صفارات إنذار تدوي للمرة الثانية خلال ساعات شمالي إسرائيل إثر حديث عن تسلل طائرات مسيرة من لبنان، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

دوت صفارات الإنذار، مساء الأحد، في عدة مناطق بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، للمرة الثانية خلال ساعات قليلة، إثر حديث عن تسلل طائرات مسيرة من لبنان، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقالت الصحيفة العبرية إن صفارات الإنذار فُعلت في عدد من البلدات شمالي البلاد بسبب الاشتباه بتسلل مسيرات من الأراضي اللبنانية.

كما قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن سلاح الجو اعترض "هدفًا جويًا مشبوهًا" أُطلق من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، عقب تفعيل الإنذارات في مناطق بشمال البلاد.

وزعم الجيش أن الحادثة "تشكل خرقًا إضافيًا لتفاهمات وقف إطلاق النار من قبل حزب الله".

وفي وقت سابق من الأحد، دوت صفارات الإنذار في بلدات زرعيت وشومرة وإيفن مناحم بالجليل الأعلى (شمال)، إثر اعتراض طائرة مسيّرة وصواريخ وقذائف من لبنان، وفق المصدر ذاته، دون الإبلاغ عن إصابات.

وبموازاة ذلك، وجّه متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنذار إخلاء لسكان بلدات دير الزهراني وجرجوع وسجد جنوبي لبنان، زاعما أن "حزب الله، يخرق اتفاق وقف إطلاق النار"، وداعيا السكان إلى الابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر عن هذه البلدات تمهيدا لاستهدافها.

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل تصعيد هجماتها على لبنان، في خروقات متواصلة للهدنة المستمرة منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، مقتل 51 شخصا وإصابة 107 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 2846 قتيلا و8 آلاف و693 جريحا.