وسائل إعلام عبرية ذكرت أن الدرون لم تكن تحمل موادا متفجرة ولم يتضح بعد من قام بتشغيلها..

سقوط درون قرب منزل بن غفير والجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا وسائل إعلام عبرية ذكرت أن الدرون لم تكن تحمل موادا متفجرة ولم يتضح بعد من قام بتشغيلها..

إسطنبول /خالد يوسف /الأناضول



سقطت طائرة مسيّرة (درون)، السبت، قرب منزل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في مستوطنة قريبة من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في ملابسات الحادثة، وفق وسائل إعلام عبرية.

ويقع منزل بن غفير في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي مدينة الخليل، في الضفة الغربية.

وذكرت "القناة 12"، مساء السبت، أن طائرة مسيّرة سقطت بالقرب من منزل بن غفير، وإن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الواقعة.

من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مكتب بن غفير أن الوزير أبلغ المسؤولين الأمنيين الذين وصلوا إلى المكان بتجميع الطائرة المسيرة وفتحوا تحقيقا سريعا في الواقعة.

وأوضح المكتب أنه "لم تقع إصابات في محيط منزل بن غفير"، وأن "الوزير وأفراد عائلته بخير".

كما ذكرت الصحيفة أن الطائرة المسيّرة لم تكن تحمل مواد متفجرة، وأن الجيش الإسرائيلي قام بجمعها.

بدورها، أفادت صحيفة "معاريف" بأن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) يحققان في سقوط الطائرة المسيّرة قرب منزل بن غفير.

وأضافت الصحيفة أنه "لم يتضح بعد من قام بتشغيل الطائرة المسيرة أو الغرض من ذلك، والجيش الإسرائيلي أعلن أنه ليس مطلعا على الحادثة، والأمر قيد التحقيق".