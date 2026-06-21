رئيس بلدية "المطلة" منتقدا حكومة نتنياهو: خسرت الشمال واستسلمت لواشنطن

خالد يوسف /الأناضول



انتقد ديفيد أزولاي رئيس بلدية بلدة "المطلة" الإسرائيلية، على حدود لبنان الجنوبية، الأحد، حكومة بنيامين نتنياهو بشدة، وقال إنها "تخلت عن الشمال (الإسرائيلي) واستسلمت للولايات المتحدة الأمريكية".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، عن أزولاي، قوله إن "حكومة نتنياهو تركت الشمال الإسرائيلي، وتتلقى التعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف أزولاي: "القيادة تركت القوات في لبنان دون مهمة واضحة، واستسلمت لإملاءات دولية، ولدينا حكومة صامتة ودموية تتسبب في مقتل جنود الجيش الإسرائيلي في لبنان، ثم تتخلى عنهم لمصيرهم، وقد خسروا الشمال بالفعل".

وأكدت الصحيفة أن تصريحات ديفيد ازولاي جاءت تعليقا على مقتل 5 عسكريين منذ الخميس الماضي خلال معارك في جنوب لبنان، وذلك ضمن عدوانه المستمر على البلد العربي.

وتابع رئيس بلدية "المطلة" قائلا: "لا يوجد جانب إسرائيلي هنا، وإن سألتموني يوجد جانب أمريكي وإيراني فقط. نحن نتلقى التعليمات من الرئيس الأمريكي"، على حد قوله.

ومنذ فجر الجمعة، صعد الجيش الإسرائيلي هجماته على جنوب وشرق لبنان، حيث شن أكثر من 200 غارة زعم أنها استهدفت مواقع تابعة لـ"حزب الله"، فيما أفاد مراسل الأناضول بأن معظم الهجمات طالت منازل وأعيانا مدنية.

وأسفرت الهجمات عن مقتل 83 شخصا وإصابة 141 آخرين، الجمعة، وفق وزارة الصحة اللبنانية، فيما قُتل 22 شخصا وأصيب 18 آخرون على الأقل السبت، بحسب إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وتأتي تعليقات رئيس بلدية "المطلة" وسط تزايد حالة الاستياء داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية من طريقة إدارة واشنطن للمحادثات مع إيران وحزب الله.

ولم تقف الانتقادات الإسرائيلية عند حد ترامب بل طالت نائبه جي دي فانس، بعد تصريحات أمريكية حادة بحق تل أبيب.

ورأى سياسيون ومعلقون إسرائيليون أن التفاهم بين أمريكا وإيران كشف تراجع قدرة تل أبيب على التأثير في قرارات واشنطن، وسط اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدفع إسرائيل إلى "كارثة سياسية".

وكان ترامب قال في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، مساء الخميس: "لولا ترامب، لكانت إسرائيل قد سُوّيت بالأرض".

والخميس، انتقد فانس بشدة أعضاء في الحكومة الإسرائيلية هاجموا التفاهم بين واشنطن وطهران، قائلا إن ثلثي الأسلحة التي حمت إسرائيل مؤخرا "مصنوعة بأيد أمريكية وبتمويل من دافعي الضرائب الأمريكيين".

وانطلقت الأحد مفاوضات بين أمريكا وإيران في سويسرا، في أعقاب إعلانهما في 14 يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى اتفاق من 14 بندا يُعرف باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، ينص على وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الجانبين عبر المفاوضات.