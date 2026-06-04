المرشد الأعلى قال إن الولايات المتحدة وإسرائيل لجأتا إلى "حرب هجينة شاملة" بعد تعرضهما لـ"إذلال وهزائم"

خامنئي: إسرائيل لا تقبل بوجود إيران مستقلة متقدمة المرشد الأعلى قال إن الولايات المتحدة وإسرائيل لجأتا إلى "حرب هجينة شاملة" بعد تعرضهما لـ"إذلال وهزائم"

أنقرة / الأناضول

قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الخميس، إن إسرائيل لا تقبل بوجود إيران مستقلة ومتقدمة، ولا تتردد باتخاذ كل الإجراءات لعرقلتها.

جاء ذلك في رسالة نشرها بمناسبة الذكرى 37 لوفاة مؤسس الثورة الإيرانية آية الله روح الله الخميني، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

وحذر خامنئي من أن "نظام الهيمنة" بقيادة الولايات المتحدة انتقل إلى استراتيجية جديدة تستهدف الشؤون الداخلية الإيرانية.

وأضاف: "النظام القمعي الذي أنشئ قبل نحو ثمانين عاما كيان يُدعى إسرائيل، لا يقبل بوجود إيران مستقلة على الحدود الشرقية للجغرافيا الوهمية والمزيفة لما يسمى بإسرائيل الكبرى شرق نهر الفرات، ولا يتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعرقلة تقدمها".

وذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل لجأتا إلى "حرب هجينة شاملة" بعد تعرضهما، بحسب تعبيره، لـ"إذلال عميق وهزائم متتالية" في ساحات القتال.

وأوضح أن هذه الحرب تُدَار عبر "أساليب تقوم على زرع الشك واليأس والانقسام بين مختلف فئات المجتمع"، محذّرا من أن الهدف الاستراتيجي لـ"العدو" يتمثل في إضعاف الثقة المتبادلة بين الشعب ومؤسسات الدولة.

وشدد خامنئي على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز الثقة بين المواطنين وأجهزة الحكم في إيران.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.