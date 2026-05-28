جيش إسرائيل يعلن مهاجمة أكثر من 135 "هدفا" بلبنان في 24 ساعة

القدس/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مهاجمة أكثر من 135 "هدفا" في لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، مدعيا أنها تابعة لـ"حزب الله".

وقال الجيش في بيان، إنه هاجم أهدافا في منطقة صور جنوبي لبنان، ومنطقة البقاع شرقي البلاد، إضافة إلى مناطق أخرى جنوبي لبنان.

وأضاف أن الهجمات شملت نحو 10 مواقع في البقاع وجنوبي لبنان، زعم أن "حزب الله" استخدمها لإطلاق قذائف صاروخية، إضافة إلى معسكر تدريب في منطقة بريتال بالبقاع، وفق ادعائه.

كما قال إنه هاجم خلال ساعات الليل نحو 15 موقعا في منطقة صور، ادعى أن "حزب الله" يستخدمها في أنشطة معادية.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من طبيعة الأهداف التي أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمتها.

يأتي ذلك مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل/ نيسان الممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3269 قتيلا و9840 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية حتى مساء الأربعاء.

وتجري تل أبيب وبيروت مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية للتوصل إلى توافقات تنهي الحرب على لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.