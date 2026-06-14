جنوب لبنان.. إسرائيل تواصل التصعيد وتنذر بإخلاء 29 بلدة وقرية

اسطنبول/ الأناضول

أنذر الجيش الإسرائيلي، الأحد، سكان 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا، تمهيدا لمهاجمتها.

وقال المتحدث باسم الجيش آفيخاي أدرعي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الجيش ينذر سكان 29 بلدة وقرية في محافظتي النبطية والجنوب بالإخلاء الفوري، مؤكدا اعتزام الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمل عسكري في تلك المناطق.

وأوضح أدرعي، أن الإنذار يشمل بلدات وقرى: الزرارية، وكفر بدا، والخرايب، وأنصار، وأرزي، وبريقع، ومزرعة بصافور، ومزرعة اليهودية، ومزرعة الواسطة، ومزرعة جمجم، ومزرعة كوثرية الرز، ومطرية الشومر، وكفر صير، داعيا السكان إلى التوجه شمال نهر الزهراني.

كما شمل بلدات وقرى: إركي، وبنعفول، وجباع، وجرنايا، وحومين التحتا، وحومين الفوقا، وكفر بيت، وكفر ملكي، وكفرفيلا، وكفر شلال، وعين بوسوار، وعزة، وعين قانا، وعرب الجل، وصربا، ورومين.

وطالب الجيش الإسرائيلي سكان هذه المناطق بالابتعاد عنها لمسافة كيلومتر واحد باتجاه أراض مفتوحة.

وادعى أدرعي أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ما وصفه بـ"خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار".

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على لبنان، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان 2026، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و756 قتيلا و11 ألفا و632 جريحا، إثر تسجيل 45 قتيلا و149 مصابا خلال الساعات الـ48 الماضية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات من الحدود، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.