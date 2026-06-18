قبيل التوقيع المرتقب، الجمعة، على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة..

تراجع وتيرة عدوان إسرائيل على لبنان.. ولا هجمات لـ"حزب الله" منذ 48 ساعة (إحصاء) قبيل التوقيع المرتقب، الجمعة، على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة..

بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

تراجعت وتيرة الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل ملحوظ خلال الساعات الـ48 الأخيرة، قبيل التوقيع المرتقب، الجمعة، على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة، والذي قالت طهران إنه يشمل لبنان.

وتزامن ذلك مع عدم إعلان "حزب الله" خلال يومي الثلاثاء والأربعاء عن أي هجمات في شمال إسرائيل أو ضد قوات إسرائيلية داخل جنوبي لبنان، للمرة الأولى منذ استئنافه عملياته في 2 مارس/ آذار الماضي، ردا على العدوان الإسرائيلي الذي تصاعد منذ ذلك التاريخ.

وفي حين لم تكشف واشنطن كامل تفاصيل الاتفاق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن إنهاء الحرب في لبنان "جزء لا يتجزأ" منه، وإنه يشمل أيضا انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

ومع ذلك، صدرت مواقف داخل الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما من وزراء اليمين المتطرف، ترفض ربط أي اتفاق مع إيران بوقف العمليات في لبنان أو تقديم تنازلات أمنية، وتؤكد التمسك باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبي لبنان ومواصلة العمليات العسكرية ضد البلد العربي.

وبحسب رصد للأناضول استنادا إلى ما نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، شن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، 9 غارات جوية استهدفت مناطق وبلدات في جنوبي لبنان، دون الإعلان عن سقوط قتلى، فضلا عن قصف مدفعي طال عدة بلدات.

كما شن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، 11 استهدافا جويا وميدانيا في جنوبي لبنان، بينها غارات بطائرات مسيرة وإلقاء قنبلة صوتية، ما أسفر، عن قتلى ومصابين.

وبالمقارنة مع غارات الأسبوع الماضي وأوائل الأسبوع الجاري، التي كان عددها يصل إلى عشرات يوميا، يظهر انخفاض ملحوظ في عدد الغارات الإسرائيلية خلال اليومين الأخيرين، وكذلك في عدد الضحايا المسجلين.

** وجاءت الغارات الإسرائيلية الأربعاء على النحو الآتي:

* قضاء النبطية

- غارتان للطيران الحربي على بلدة كفرتبنيت.

- غارة للطيران الحربي على بلدة النبطية الفوقا.

* قضاء بنت جبيل

- غارة بمسيرة على بلدة برعشيت.

* قضاء صور

- 4 غارات بمسيرات على بلدتي المنصوري والعزية أدت إلى وقوع عدد غير محدد من الإصابات.

* قضاء صيدا

- غارة بمسيرة على بلدة أنصارية.

** وجاءت غارات الثلاثاء على النحو التالي:

* قضاء النبطية

- 3 غارات بمسيرات على بلدتي ميفدون وشوكين استهدفت 3 سيارات، وأسفرت عن 4 قتلى.

- غارة بمسيرة على طريق ميفدون ـ شوكين.

- 3 غارات متتالية بمسيرات استهدفت ساحة بلدة ميفدون أثناء تجمع عدد من الأهالي، دون وقوع إصابات.

- غارة بمسيرة بصاروخ موجه استهدفت محيط دار المعلمين في بلدة النبطية الفوقا.

- استهداف مبنى بغارة على مدينة النبطية أعقبه انتشال عدد غير محدد من القتلى من تحت الأنقاض.

* قضاء بنت جبيل

- غارة بمسيرة استهدفت سيارة على طريق حداثا ـ حاريص.

- مسيرة ألقت قنبلة صوتية في محيط عدد من الشبان ببلدة حداثا، ما أدى إلى إصابة 4 منهم بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق بوساطة باكستانية، يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بينها لبنان، وفتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري عن إيران، على أن يتم توقيعه في سويسرا، الجمعة.

وقبيل ذلك، كان عدد الغارات التي تنفذها الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية يتراوح بين 60 و80 غارة يوميا، إضافة إلى القصف المدفعي وعمليات تفجير المنازل.

ومنذ 2 مارس/ آذار، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3884 قتيلا و11856 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما وسّعت خلال العدوان الراهن نطاق توغلها إلى أكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.