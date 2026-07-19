هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن وزير الأمن القومي دعوته الولايات المتحدة إلى "ضرب إيران بأكبر عدد من الصواريخ"..

بن غفير مدعيا تأخير "البرنامج النووي": المهمة في إيران لم تنته هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن وزير الأمن القومي دعوته الولايات المتحدة إلى "ضرب إيران بأكبر عدد من الصواريخ"..

إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، إن المهمة في إيران لم تنته بعد، مدعيا النجاح في "تأخير البرنامج النووي" لطهران.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بن غفير قوله: "المهمة في إيران لم تنته بعد، ولقد نجحنا في تأخير البرنامج النووي، لكن لا يزال أمامنا المزيد من العمل"، على حد تعبيره.

وفي ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، دعا بن غفير الولايات المتحدة إلى ضرب إيران بأكبر عدد من الصواريخ.

وقال بهذا الصدد: "آمل أن يفهم الأمريكيون اليوم ما لم يفهموه قبل شهر أو شهرين، وهو أنه مع نظام شرير، تكون اللغة الوحيدة المجدية هي أكبر عدد ممكن من الصواريخ".

والسبت، ادعت القناة 13 الإسرائيلية، أن التقديرات داخل إسرائيل تشير إلى أن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع المواجهة مع إيران.

وقالت القناة إن مسؤولين إسرائيليين يقدّرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه نحو توسيع نطاق العمليات ضد إيران، ووصفت المرحلة الحالية بأنها "أسبوع حاسم".



وفي السياق ذاته، أشارت القناة إلى أن واشنطن أرسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، تشمل نحو 100 طائرة تزوّد بالوقود، في إطار الاستعدادات للتعامل مع أي تطورات محتملة.



وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفًا للعمليات العسكرية، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار عقب تجدد التصعيد في مضيق هرمز.

واستأنفت الولايات المتحدة إثر ذلك شن ضربات داخل إيران، فيما ردت طهران بهجمات استهدفت ما تقول إنها قواعد ومواقع أمريكية في المنطقة.

وتقول القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إن عملياتها تستهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية والمواقع التي تشكل تهديدًا وشيكًا.

