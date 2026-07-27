وزير الأمن القومي الإسرائيلي اعتبر أنه "لا بد من استخدام القوة" ضد إيران

بن غفير: ترامب ساذج للغاية بشأن القضية الإيرانية وزير الأمن القومي الإسرائيلي اعتبر أنه "لا بد من استخدام القوة" ضد إيران

القدس/ الأناضول

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ساذج للغاية بشأن القضية الإيرانية".

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر الأمن القومي الذي تنظمه صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالتعاون مع معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي.

وقال زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إن "هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود. آمل أن يقتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن سذاجته. إنه رجل أعمال، وهو ساذج للغاية بشأن القضية الإيرانية".

وأضاف بن غفير: "لا مجال للدبلوماسية مع هؤلاء، ولا يوجد ما يناقش معهم. لا بد من استخدام القوة مع الإيرانيين".

يتبع///