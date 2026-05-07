برلمانيان فرنسيان يطالبان باستبعاد إسرائيل من "يوروفيجن"

أنقرة/ الأناضول

طالب برلمانيان فرنسيان باستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لعام 2026 المقرر تنظيمها في النمسا الشهر الحالي، احتجاجًا على انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وانتقد النائب عن حزب "فرنسا الأبية" توماس بورتيس، وعضو البرلمان الأوروبي عن الحزب ذاته ريما حسن، في بيان مشترك نشرته صحيفة "لومانيتيه"، الخميس، مشاركة إسرائيل في المسابقة.



واعتبرا أن إسرائيل "ارتكبت أول إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين، وأخطر انتهاكات القانون الإنساني والدولي".

وأكد البرلمانيان أن مسابقة "يوروفيجن" ترمز إلى "السلام والوحدة والأخوة"، مشددين على أنه "لا مكان لإسرائيل" في فعالية كهذه.

وأشارا إلى أن بيانات الأمم المتحدة تظهر مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني في قطاع غزة خلال العامين الماضيين، لافتين إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافا أن إسرائيل تواصل ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية بشكل ممنهج ومستمر"، مؤكدًين أن الفلسطينيين بغزة ما زالوا محرومين من الاحتياجات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والأدوية.

كما اتهم النائبان إسرائيل بنقل استراتيجيتها للتدمير من غزة إلى لبنان، مشيرين إلى مقتل 2500 شخص بينهم مئات الأطفال، ونزوح أكثر من مليون شخص في لبنان منذ مارس/ آذار الماضي.

وشنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة على مدى عامين بدءا من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت مئات آلاف القتلى والجرحى الفلسطينيين ودمارا هائلا وتستمر بفرض حصار خانق على القطاع، فيما تواصل عدوانا دمويا على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي أسفر عن آلاف القتلى والمصابين، بعد حرب شنتها بين عامي 2023 و2024.



وتصاعدت في أنحاء أوروبا دعوات إلى مقاطعة المسابقة المقررة إقامتها في العاصمة النمساوية فيينا بين 12 و16 مايو/ أيار الحالي، واستبعاد إسرائيل منها.​​​​​​​