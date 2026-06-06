البابا ليو الرابع عشر أشار إلى أن "المشكلة تكمن في أن نظرية الحرب العادلة تعود إلى قرون مضت، إلى زمن لم يكن الناس فيه قادرين على تخيل الأسلحة وقدرات التدمير التي يمتلكها البشر اليوم"

بابا الفاتيكان يعتبر الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران غير عادلة البابا ليو الرابع عشر أشار إلى أن "المشكلة تكمن في أن نظرية الحرب العادلة تعود إلى قرون مضت، إلى زمن لم يكن الناس فيه قادرين على تخيل الأسلحة وقدرات التدمير التي يمتلكها البشر اليوم"

الفاتيكان/ الأناضول

وصف البابا ليو الرابع عشر، رئيس دولة الفاتيكان، السبت، الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بأنها "غير عادلة".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين المرافقين له على متن الطائرة خلال رحلته من روما إلى العاصمة الإسبانية مدريد، ضمن زيارة رسمية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، ذكّر أحد الصحفيين، البابا، بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، استند إلى نظرية "الحرب العادلة" أثناء دفاعه عن العمليات العسكرية الأمريكية ضد طهران، وسأله عما إذا كان بالإمكان اعتبار الحرب على إيران حربا عادلة.

وقال البابا ليو الرابع عشر في ردّه على السؤال: "أعتقد أن هذا الأمر تم التعبير عنه بوضوح تام من قبل. لا توجد هناك حرب عادلة".

وأضاف: "المشكلة تكمن في أن نظرية الحرب العادلة تعود إلى قرون مضت، إلى زمن لم يكن الناس فيه قادرين على تخيل الأسلحة وقدرات التدمير التي يمتلكها البشر اليوم".

وفي وقت سابق السبت، بدأ البابا ليو الرابع عشر زيارة إلى إسبانيا تستمر حتى الجمعة المقبلة.

ويتعرض البابا في الآونة الأخيرة لانتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المتوقع أن يوجّه في هذا الصدد رسائل سلام بشأن الشرق الأوسط في البرلمان الإسباني، بما يتماشى مع سياسة الحكومة الإسبانية التي تعترف رسميا بدولة فلسطين، وتفرض عقوبات على إسرائيل، وتصر على حل الدولتين.

وفي 12 أبريل/نيسان الماضي، دعا البابا إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وانتقد البابا ليو الرابع عشر، الرئيس الأمريكي قائلا: "حتى اسم الرب المقدس، إله الحياة، يُزج به في خطابات الموت. كفى عبادة للذات والمال، وكفى استعراضًا للقوة، كفى حربا".

وفي اليوم ذاته، شنّ ترامب، هجوما لاذعا على بابا الفاتيكان، وادعى أنه "متساهل مع الجريمة، وكارثي في ​​السياسة الخارجية"، و"يضر بالكنيسة الكاثوليكية"، كما اتهمه بأنه يرى أن امتلاك إيران للأسلحة النووية "أمر مقبول".

وفي أول تعليق بعد انتقادات ترامب، أعرب البابا في 14 أبريل الماضي، عن رفضه للعنف والحروب والظلم والأكاذيب، مضيفا أن "قلب الرب ليس مع الأشرار ولا المتسلطين ولا المتكبرين".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران، التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل الماضي بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من الشهر نفسه، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.