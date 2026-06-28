انتهاك إسرائيلي جديد لسيادة سوريا بنصب خيام في ريف درعا

ليث الجنيدي / الأناضول

نصب الجيش الإسرائيلي، الأحد، خياما في ريف محافظة درعا الغربي جنوبي سوريا، وسط تصعيد أمني تخلله استهداف مزارعين ومدنيين في المنطقة الحدودية، بحسب وسائل إعلام سورية.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ثبتت خياما في تل المغر غرب قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا".

وأضافت أن القوات "أطلقت الرصاص والقنابل المضيئة، واستهدفت المزارعين قرب التلة عقب تحرك قوة مؤلفة من 4 ناقلات جند من ثكنة الجزيرة باتجاه المنطقة".

ولم يصدر عن السلطات السورية أي تعليق بشأن هذه الانتهاكات، كما لم تتضح بعد أهداف نصب الخيام أو ما إذا كان إطلاق النار قد أسفر عن خسائر بشرية أو مادية.

ومنذ أشهر تتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، وشملت عمليات دهم وتفتيش لمنازل مدنيين، وإقامة حواجز، واعتقالات طالت مدنيين بينهم رعاة وأطفال.

وعقب إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، وسيطرت على المنطقة السورية العازلة.

ورغم عدم صدور أي تهديد من الإدارة السورية الجديدة تجاه إسرائيل، إلا أن الأخيرة شنت غارات على الأراضي السورية، ما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.