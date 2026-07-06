القناة الإسرائيلية اعتبرت العودة للنشاط المشترك "استعراضا للقوة" ضد تركيا "التي تحاول تعزيز قوتها الرادعة"

القناة 12: إسرائيل تستأنف تدريبات جوية مع اليونان بعد توقف بسبب الحرب القناة الإسرائيلية اعتبرت العودة للنشاط المشترك "استعراضا للقوة" ضد تركيا "التي تحاول تعزيز قوتها الرادعة"

القدس / الأناضول

قالت القناة 12 العبرية، الاثنين، إن سلاح الجو الإسرائيلي استأنف تدريباته المشتركة مع نظيره اليوناني بعد فترة طويلة من التوقف بسبب الحروب التي شنتها تل أبيب على غزة ولبنان وإيران.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 73 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 173 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وذكرت القناة أن لقطات نشرتها القوات الجوية اليونانية أظهرت طائرات إسرائيلية تزود مقاتلات يونانية من طراز "إف 16" بالوقود أثناء رحلة فوق بحر إيجة.

وأضافت: "استأنف سلاح الجو التدريبات المشتركة مع سلاح الجو اليوناني بعد فترة طويلة من التوقف بسبب الحرب".

واعتبرت القناة أن "العودة إلى النشاط المشترك ليست مجرد خطوة عملياتية، بل تعد أيضا استعراضا للقوة ضد تركيا من جانب التحالف الذي تعززه إسرائيل شرقي البحر المتوسط".

وفي أكثر من مناسبة، أكدت تركيا أنها ستدافع عن حقوقها ومصالحها في شرقي المتوسط، لا سيما فيما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وتابعت القناة: "في السنوات الأخيرة، طور سلاحا الجو في البلدين دورة مستقرة من التدريب وتبادل المعرفة والاستعداد لسيناريوهات معقدة طويلة الأمد".

وأضافت أن "التعاون بين سلاحي الجو الإسرائيلي واليوناني ليس وليد الصدفة، بل جزء من خطة استراتيجية أوسع نطاقا تتشكل في المنطقة".

وتابعت: "تأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه تركيا تعزيز قوتها الرادعة".

ولم يصدر على الفور تعقيب من الجيش الإسرائيلي بشأن ما أوردته القناة.

والخميس، قالت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية إن احتمال تنامي دور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، خلال قمته المقررة بأنقرة في 7 و8 يوليو/ تموز الجاري، يثير انزعاجا في إسرائيل.

وتنظر محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا، وانضمت إليها دول عديدة بينها تركيا، تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

كما أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون مواطن.