الشرطة ادعت أنها تحقق في الواقعة التي حدثت بمنطقة قلنديا شمالي القدس المحتلة

القدس.. شرطي إسرائيلي يحبس فلسطينيين بسيارة ويلقي قنبلة صوت داخلها الشرطة ادعت أنها تحقق في الواقعة التي حدثت بمنطقة قلنديا شمالي القدس المحتلة

القدس / الأناضول

ألقى شرطي من حرس الحدود الإسرائيلي قنبلة صوت داخل سيارة تقل فلسطينيين بمنطقة قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى انفجار قوي داخلها.

ووفق ما أظهره مقطع فيديو متداول، أغلق أحد عناصر حرس الحدود باب السيارة لمنع أحد ركابها من الخروج، فيما ألقى عنصر آخر قنبلة الصوت داخل المركبة.

وأحدثت القنبلة لدى انفجارها داخل السيارة دويا قويا.

ولم يتضح ما إذا كان الاعتداء أسفر عن إصابات، كما لم تُعرف هوية الفلسطينيين الذين كانوا داخل السيارة أو تاريخ وقوع الحادثة.

وادعت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، أن إدارة التحقيقات في الشرطة فتحت تحقيقا بحق أحد عناصر حرس الحدود الذي ظهر في المقطع المصور.

وأضافت أن اللقطات تظهر الشرطي وهو يلقي قنبلة صوت داخل السيارة، بينما يضغط على باب السائق لمنعه من الخروج حتى وقوع الانفجار.

ونقلت الهيئة عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن المقطع يظهر عنصرا من حرس الحدود "يتصرف بطريقة لا تتوافق مع اللوائح"، مضيفة أن الحادثة أحيلت إلى إدارة التحقيقات في الشرطة.

ولم يصدر تعليق فلسطيني فوري بشأن الحادثة.

وتأتي الحادثة في سياق اعتداءات إسرائيلية متواصلة في الضفة الغربية المحتلة، تشمل اقتحامات عسكرية وإطلاق النار واعتقالات وهدم المنازل، إلى جانب هجمات ينفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، منذ الإبادة بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

