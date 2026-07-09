وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قالت إن مدرسة يانون كانت توفر التعليم لـ15 طالبا قبل تهجير سكان الخربة قسرا

الضفة.. مستوطنون يهدمون مدرسة فلسطينية جنوب نابلس وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قالت إن مدرسة يانون كانت توفر التعليم لـ15 طالبا قبل تهجير سكان الخربة قسرا

حسني نديم/ الأناضول

هدم مستوطنون إسرائيليون، الخميس، "مدرسة يانون" الأساسية المختلطة في خربة يانون شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد نحو 8 أشهر من تهجير سكان الخربة قسرا.

ولم يكن هدم المدرسة معزولا عن مسار طويل من التضييق على الخربة (أصغر من قرية)؛ إذ قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2025، إن يانون واجهت منذ سنوات محاولات تهجير قسري فرضها مستوطنون "بالإرهاب والعنف"، ولم يكن قد بقي فيها آنذاك سوى عائلة واحدة، بعد تهجير معظم سكانها وإغلاق مدرستها الحكومية.

وبحسب "وفا"، كانت الخربة تضم 16 عائلة فلسطينية على مدار عقدين، قبل أن تدفع اعتداءات المستوطنين وقيودهم على التنقل والزراعة والعمل اليومي معظم السكان إلى مغادرتها حفاظا على سلامتهم وسلامة أبنائهم، فيما لم تحدد الوكالة وجهة العائلات المهجرة.

وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في بيان، إن المستوطنين هدموا المدرسة جنوب مدينة نابلس، التي كانت توفر التعليم لـ15 طالبا وطالبة من الصف الأول حتى الصف السادس الأساسي، وشكلت على مدار سنوات ركيزة أساسية لضمان وصول أطفال التجمع إلى التعليم.

وأضافت الوزارة أن هدم المدرسة يمثل "جريمة جديدة بحق الأطفال الفلسطينيين، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في التعليم وتحظر استهداف المؤسسات التعليمية".



وأشارت إلى أن استهداف المدرسة يأتي في إطار سياسة ممنهجة لتقويض العملية التعليمية، وفرض مزيد من الضغوط على التجمعات الفلسطينية، وحرمان الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم.

وأكدت الوزارة، أنها ستواصل، بالتعاون مع الجهات الشريكة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تعليم الطلبة، وتأمين حقهم في مواصلة الدراسة رغم الانتهاكات المتواصلة.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وعاجلة لحماية التعليم في فلسطين، ومحاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتكررة بحق الطلبة والمدارس، ووقف استهداف المؤسسات التعليمية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وبالتزامن مع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدا واسعا من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، شمل عمليات قتل وإصابة واعتقال، وهدم منازل ومنشآت فلسطينية، فضلا عن اعتداءات وتنكيل بحق السكان، وفق معطيات رسمية فلسطينية.