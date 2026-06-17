أغلق مداخل حي "نزال" في المدينة وداهم عشرات المنازل، وفق مصادر محلية للأناضول..

الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم "قلقيلية" ويحاصر حيا سكنيا أغلق مداخل حي "نزال" في المدينة وداهم عشرات المنازل، وفق مصادر محلية للأناضول..

قلقيلية/ قيس أبو سمرة/الأناضول

اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، ونفّذ حملة مداهمات واعتقالات واسعة ضد الفلسطينيين بعد إغلاق أحد أحياء المدينة، وسط تعزيزات عسكرية مشددة.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن قوة إسرائيلية كبيرة اقتحمت المدينة من عدة محاور، مدعومة بنحو 16 آلية عسكرية، قبل أن تدفع بتعزيزات إضافية من الحاجزين الشمالي والجنوبي، إضافة إلى قوات راجلة انتشرت في عدد من الأحياء.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل حي "نزال"، وداهمت عشرات المنازل، وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد من المواطنين.

وأشارت إلى أن قوات إسرائيلية اعتقلت أكثر من 5 فلسطينيين خلال الاقتحام، بينهم شاب اعتقل بعد إغلاق عدة طرق في المدينة.

وذكرت المصادر أن عمليات التفتيش والمداهمات استمرت لساعات، بينما قال مواطنون إن جنودا إسرائيليين أبلغوهم بأن الاقتحام جاء "للبحث عن أسلحة".

ولم يصدر على الفور تعليق من الجيش الإسرائيلي بشأن الاقتحام وأهدافه.

وفي السياق، نفّذ الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، اقتحامات طالت مدنا وبلدات في الضفة الغربية، بينها مخيم الفوار جنوبي الضفة، ومدينة نابلس ومخيم عسكر شمالي الضفة.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي عبر الجيش والمستوطنين في الضفة عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.​​​​​​​

