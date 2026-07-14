حسني نديم/ الأناضول

هدم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، منزلا واعتقل عددا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، فيما نفذ مستوطنون أعمال تجريف وتخريب لممتلكات زراعية في محافظتي رام الله ونابلس.

وتزامنت هذه التطورات مع نصب حواجز عسكرية في محافظة بيت لحم، وسط استمرار العمليات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في أنحاء الضفة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مستوطنين برفقة جرافة اقتحموا أطراف حي الطيرة بمدينة رام الله، من جهة بلدة عين قينيا شمال غربي المدينة، وشرعوا في أعمال تجريف.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية دير جرير شرقي رام الله، واعتدت بالضرب على الفلسطيني أدهم نافز زيداني، واحتجزت فخري فهمي علوي.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين اثنين عقب اقتحام حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

وفي محافظة القدس، قالت المحافظة، في بيان، إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة الرام شمالي المدينة واعتقلت فلسطينيا لم تُعرف هويته بعد.

وفي جنوبي الضفة، هدمت القوات الإسرائيلية منزلا في خربة أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، وفق "وفا".

ونقلت الوكالة عن الناشط الفلسطيني أحمد الهذالين أن المنزل، المشيد من الطوب والصفيح وتبلغ مساحته 60 مترا مربعا، كان يؤوي ثمانية أفراد من عائلة عمار الهذالين.

وقال الهذالين إن عمليات الهدم تأتي تحت ضغط المستوطنين، ضمن محاولات تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم.

وفي محافظة بيت لحم، قالت مصادر محلية لمراسل الأناضول إن قوات إسرائيلية نصبت حاجزين عسكريين في منطقة الشولي عند مدخل الريف الغربي، وعند مدخل قرية جورة الشمعة جنوبي المحافظة.

وأوقفت القوات المركبات وفتشتها ودققت في هويات الفلسطينيين، ما تسبب في أزمة مرورية، كما منعت السكان من الدخول إلى القرية أو الخروج منها، وفق المصادر ذاتها.

وفي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون بلدة بورين جنوبي المدينة، وخربوا بيوتا بلاستيكية تقع على الشارع الرئيسي وتعود إلى جمعية "أرض وزرع التعاونية".

وتأتي اعتداءات المستوطنين ضمن تصعيد إسرائيلي تشهده قرى الضفة الغربية، ويشمل إحراق منازل ومركبات وأراض زراعية، والاعتداء على الفلسطينيين، خاصة في المناطق المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في 6 يوليو/ تموز الجاري، ارتكب المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري 3488 اعتداء، شملت مهاجمة قرى فلسطينية، وإحراق منازل، وإطلاق النار، والسيطرة على أراض، وإقامة بؤر استيطانية، ما أسفر عن مقتل 17 فلسطينيا.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بينهم 250 ألفا في القدس الشرقية، فيما تتهم السلطات الفلسطينية ومنظمات حقوقية المستوطنين بتنفيذ اعتداءات يومية تستهدف تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على مزيد من الأراضي.

ويأتي ذلك بينما تشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل 1179 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني.