محادثات داخلية أجراها رئيس "الشاباك" ديفيد زيني مع مسؤولين رفيعين، وفق القناة 13..

"الشاباك" يدعي أن إيران ودولا أخرى تحاول التدخل بانتخابات إسرائيل محادثات داخلية أجراها رئيس "الشاباك" ديفيد زيني مع مسؤولين رفيعين، وفق القناة 13..

القدس/ الأناضول

ادعى رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" ديفيد زيني، أن إيران ودولا أخرى تحاول التدخل بانتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقالت القناة 13، الاثنين: "حذّر ديفيد زيني من محاولات إيران ودول أجنبية أخرى للتدخل بالانتخابات، وذلك في سلسلة من المحادثات التي أجراها مع مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى".

ولم تشر القناة إلى أسماء الدول التي تحدث عنها زيني.

ونقلت عن مصادر شاركت في المحادثات قولها إن "زيني بدا قلقًا للغاية إزاء هذا التهديد".

وقالت: "وفقًا لزيني، يخصص جهاز الشاباك موارد كبيرة للتصدي لمحاولات إيران ودول أجنبية التدخل بالعملية الانتخابية".

وأضافت: "وصف زيني الانتخابات بأنها ثاني أهم قضية تشغل بال الشاباك هذه الأيام، بعد التهديد بهجمات ضخمة".

وتتزايد في إسرائيل المؤشرات والتصريحات الرسمية والإعلامية بشأن الاستعداد لاحتمال تصعيد جديد ضد إيران، وسط رفع مستوى التأهب العسكري وترقب للتطورات مع توقع تجدد المواجهات بين طهران وواشنطن في أي وقت.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، ما أسفر عن أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

ووقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بينهما بشأن ضمان حرية وأمن الملاحة بمضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

ووفق القناة 13 الإسرائيلية أكد زيني أن الشاباك سيبذل كل ما يلزم لمنع أي محاولة للتشويش على الانتخابات".

ولم تتحدث القناة الإسرائيلية عن الطرق التي يمكن لإيران ودول أخرى التدخل من خلالها في الانتخابات الإسرائيلية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة أواخر أكتوبر المقبل، مع تراجع حزب الليكود في استطلاعات الرأي الأخيرة، لصالح حزب "يشار" بزعامة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت.