"السلام الآن": حكومة نتنياهو صادقت على تمويل تخطيط 69 مستوطنة

القدس/ الأناضول

كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن الحكومة صادقت على تمويل لإعداد مخططات بناء لـ69 مستوطنة وبؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، فيما تُعد مشروع قرار لتخصيص نحو 337 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة.

وقالت الحركة اليسارية، في بيان الأربعاء، إن الحكومة صادقت الأسبوع الماضي على تخصيص 152 مليون شيكل (51 مليون دولار) لإعداد مخططات بناء لـ69 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.



وأضافت أن الحكومة تعمل بالتوازي على إعداد مشروع قرار لتخصيص أكثر من مليار شيكل (نحو 337 مليون دولار) لإنشاء مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة.

وأردفت أن القرار الذي أقر عبر تصويت هاتفي للوزراء يخصص الأموال لوزارة الإسكان من أجل استكمال الإجراءات التخطيطية الأولية للمستوطنات التي قررت الحكومة تقنينها بين عامي 2023 و2025، إلى جانب إعداد مخططات إقليمية لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الحكومة الحالية قننت أوضاع 69 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة منذ توليها مهامها، واصفا ذلك بأنه "رقم قياسي".

ولم يصدر تعليق من الحكومة على ما ذكرته حركة "السلام الآن".

يتبع..