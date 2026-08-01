فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الضابط أصيب خلال اشتباك مع مسلحين، دون توضيح هويتهم أو ملابسات المواجهة...

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط خلال نشاط عملياتي جنوبي لبنان فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الضابط أصيب خلال اشتباك مع مسلحين، دون توضيح هويتهم أو ملابسات المواجهة...

زين خليل / الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، إصابة ضابط بجروح متوسطة خلال ما وصفه بـ"نشاط عملياتي" جنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان: "أُصيب ضابط مقاتل بجروح متوسطة خلال نشاط عملياتي جنوبي لبنان، الليلة الماضية".

وفي تفاصيل لاحقة، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الضابط أصيب خلال اشتباك مع مسلحين، دون توضيح هويتهم أو ملابسات المواجهة.

من جانبها، قالت القناة "12" العبرية إن الاشتباك وقع في مرتفع "علي الطاهر" عند أطراف بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان.

وتأتي الحادثة بعد يوم شهد فيه جنوب لبنان سلسلة اعتداءات إسرائيلية شملت تفجيرات وقصفا مدفعيا وإطلاق قذائف مضيئة، بالتزامن مع تحليق مسيّرات على علو منخفض فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل هجمات على لبنان، أسفرت عن مقتل 4 آلاف و333 شخصا وإصابة 12 ألفا و236 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل إسرائيل هجماتها رغم توقيع بيروت وتل أبيب، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، اتفاق "صيغة الإطار" برعاية أمريكية.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".