نابلس/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

أصاب الجيش الإسرائيلي، الجمعة، 11 فلسطينيا بينهم شاب بالرصاص و10 آخرون بالاختناق خلال مواجهات في قرية الجنيّد جنوب غربي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت ميدانيا مع 11 إصابة خلال مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في قرية الجنيد غربي نابلس.

وذكرت أن من بين المصابين شابا أصيب بالرصاص في البطن، إضافة إلى 10 آخرين جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، بينهم 4 أطفال.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن المواجهات اندلعت عقب تأمين الجيش الإسرائيلي مسيرة للمستوطنين في قرى الجنيّد وصرة وتل في نابلس.



وأضافت أن الجيش أطلق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين الذين احتجوا على اقتحام المستوطنين، ما أدى إلى وقوع حالات الاختناق.



وجاءت المسيرة بالتزامن مع تصاعد عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين، وغداة تحويل الجيش الإسرائيلي 4 منازل فلسطينية إلى ثكنات عسكرية خلال اقتحامه بلدة تل جنوب غربي نابلس.



والأسبوع الماضي تعرضت البلدة لهجوم نفذه مستوطنون، أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، وإحراق منازل ومركبات وممتلكات فلسطينية، إلى جانب مقتل إسرائيليين اثنين وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وتشهد الضفة الغربية كذلك تصاعدا في عمليات اقتحام ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدن وبلدات ومخيمات فلسطينية، يتخللها قتل واعتقال فلسطينيين وتدمير وإخلاء منازل.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيًا، وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 24 ألفًا.