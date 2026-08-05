الجيش الإسرائيلي يحقق بارتكاب جنود سرقات من فندق لبناني

القدس/ الأناضول

كشفت صحيفة عبرية، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يحقق في سرقة جنود احتياط أردية حمام ونعالا وأدوات نظافة شخصية من فندق في جنوب لبنان كانوا يستخدمونه مقرا لإقامتهم خلال عمليات عسكرية.

وقالت صحيفة "معاريف" إن الجنود ينتمون إلى لواء الكوماندوز في الاحتياط، وكانوا يقيمون في فندق أربع نجوم أُخلي من نزلائه مع بداية الحرب في مارس/ آذار الماضي، خلال مشاركتهم في عمليات عسكرية بجنوب لبنان.

وأضافت أن الجنود عثروا داخل مستودع الفندق على أردية حمام ونعال مخصصة للنزلاء، إلى جانب عبوات صابون وزجاجات شامبو، قبل أن يقدم عدد منهم على سرقتها والاحتفاظ بها كتذكارات.

وأفادت الصحيفة بأن المسروقات لم تُنقل إلى منازل الجنود، وإنما إلى إحدى سرايا اللواء، قبل أن تصل المعلومات إلى قيادة الجيش الإسرائيلي، التي فتحت تحقيقا في الواقعة.

ولفتت إلى أن هذه الحادثة تأتي بعد تقارير إسرائيلية سابقة تحدثت عن عمليات نهب وسرقة ارتكبها جنود إسرائيليون في قطاع غزة وجنوب لبنان.

ويخوض الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، إلى جانب عدوان متواصل في جنوب لبنان منذ مارس/ آذار الماضي، فيما سبق أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن حوادث نهب وسرقة نُسبت إلى جنود خلال العمليات العسكرية على الجبهتين.

